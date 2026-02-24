Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM): inversiones y negocios impulsan una nueva etapa instituciona

La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM ) atraviesa un proceso de transformación orientado a fortalecer su rol en inversiones y negocios , con un modelo de gestión más dinámico y enfocado en servicios integrales. Bajo la conducción de Luis Romano , la institución busca posicionarse como un actor clave en el desarrollo económico provincial.

Con más de 83 años de trayectoria , la entidad avanza en un proceso de modernización tecnológica y articulación público-privada que apunta a consolidarla como socio estratégico del sector productivo y del Estado. La transformación incluye nuevas herramientas digitales y acuerdos institucionales para facilitar el acceso a financiamiento y servicios.

BCM inició una etapa de cambios con el objetivo de consolidarse como un espacio moderno y eficiente para el desarrollo de inversiones y negocios en la provincia. Según explicó su presidente, Luis Romano , la institución avanzó en un proceso de modernización tecnológica que amplía el alcance de sus servicios.

“Hemos realizado las inversiones necesarias para trascender la presencialidad, integrando dispositivos electrónicos y todos los medios de pago vigentes en el mercado", destacó Luis Romano , al referirse al proceso de digitalización que impulsa la entidad.

El titular también remarcó el nuevo enfoque de la institución y el fortalecimiento de su red de servicios: "Nuestras sucursales no son solo puntos de cobro; son centros de asistencia y asesoramiento al contribuyente, un espectro de servicios que estamos ampliando hacia otros organismos para consolidarnos como una plataforma de soluciones integrales" , concluyó Romano .

Este proceso de transformación incluye alianzas estratégicas, nuevas herramientas tecnológicas y el desarrollo de servicios que buscan posicionar a la BCM como un socio estratégico para empresas, productores y ahorristas interesados en canalizar inversiones.

Expansión territorial y proyección nacional

La estrategia de crecimiento de la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) también se apoya en la expansión territorial, con la apertura de nuevas sedes que buscan acercar servicios financieros a distintas regiones de la provincia.

Bolsa de Comercio de Mendoza (2)

En este marco, el director Santiago Pérez Araujo destacó el avance en el objetivo de cobertura provincial: “En mayo del año pasado marcamos un hito al inaugurar nuestra sucursal en Tunuyán, llevando por primera vez la presencia de la Bolsa al Valle de Uco. Con esta nueva apertura en Malargüe, no solo consolidamos nuestro despliegue en el Sur Mendocino, sino que reafirmamos nuestra cobertura en toda la provincia”.

Además, anticipó que la entidad proyecta ampliar su alcance más allá de Mendoza. “Este fortalecimiento en Mendoza es la base de un plan de expansión más ambicioso; prevemos para los próximos dos años la apertura de sucursales en otras provincias del país, posicionando a la BCM como un actor de alcance nacional en la prestación de servicios financieros y de recaudación”, señaló Pérez Araujo.