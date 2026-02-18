El Centro Empleados de Comercio de Mendoza confirmó que se suma al paro nacional de este jueves

El gremio mercantil liderado por Fernando Ligorria llamó a los trabajadores a no asistir a sus puestos de trabajo en rechazo a los proyectos de reforma laboral.

El CEC Mendoza confirmó su adhesión al paro nacional de este jueves

El Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza anunció oficialmente su adhesión a la medida de fuerza nacional organizada por la CGT para este jueves 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei.

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Fernando Ligorria, el sindicato convocó a todos sus afiliados a sumarse al reclamo sin asistencia a los lugares de trabajo.

La decisión institucional surge como respuesta a la profunda preocupación del gremio frente a los actuales proyectos de reforma laboral que se tratará este jueves en la Cámara de Diputados luego de recibir media sanción en el Senado.

Paro empleados de comercio Según expresaron desde el CEC, estos cambios normativos podrían impactar negativamente en aspectos fundamentales como la estabilidad laboral, el sistema de indemnizaciones y las condiciones de contratación vigentes.

Asimismo, la conducción gremial advirtió que se encuentran en riesgo la negociación colectiva, los derechos históricos alcanzados por los trabajadores mercantiles y el sostenimiento del sistema solidario de salud.