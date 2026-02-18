El Gobierno refuerza las medidas de seguridad ante el paro general contra la reforma laboral

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, implementará mayores medidas de control durante el paro convocado en rechazo a la Reforma Laboral . La medida de fuerza, impulsada por la CGT y diversos gremios, está prevista para el próximo jueves fecha en que la Cámara de Diputados tratará el proyecto impulsado por el oficialismo , que ya cuenta con media sanción.

El Gobierno descontará el día a empleados estatales que adhieran al paro contra la Reforma Laboral

Reforma laboral: LLA firmará el dictamen con cambios en licencias y busca aprobarla el jueves en Diputados

Para ese mismo día, la CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales han optado por no movilizarse masivamente hacia el Congreso.

Según información a la que accedió Infobae, la cartera de Seguridad elabora medidas para extremar el control de estos manifestantes, luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso. En medio de los enfrentamientos, algunos manifestantes arrojaron bombas molotov contra el cordón de seguridad. La respuesta policial incluyó el uso de camiones hidrantes para dispersar a los agresores, aunque varios de ellos permancieron atrincherados frente a la línea de contención.

Por esos hechos de extrema violencia fueron judicializadas 26 personas , entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo.

Revisión de mochilas

Regulación del uso de banderas

Control de los vehículos, como camionetas y micros que transportarán a los activistas

Vallado preventivo en la zona aledaña al Congreso de la Nación y la Casa Rosada.

Desde el Ministerio aseguraron que el objetivo es “prevenir riesgos y mantener la seguridad” y que se procurará que las acciones no pongan en riesgo la integridad de los manifestantes ni de las fuerzas de seguridad.

También recordaron que, según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, referente a PFA. Según las normativas, la policía solo puede realizar requisas sin orden judicial de personas, efectos personales o vehículos cuando existen circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito, no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas y la acción se realice en la vía pública o en lugares de acceso público.

Finalmente, a través de un comunicado realizado en la cuenta oficial de X, el Ministerio anunció medidas específicas para resguardar la labor de los periodistas.

Estas medidas permiten resguardar la integridad de los periodistas y el buen desarrollo del operativo. Se solicita respetarlas. pic.twitter.com/XGXUw1yWtz — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 17, 2026

Para asegurar el buen desarrollo del operativo y proteger a los trabajadores de prensa, se determinará un espacio de estacionamiento exclusivo y zonas delimitadas para la cobertura mediática.