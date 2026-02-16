16 de febrero de 2026 - 22:49

Monteoliva analiza endurecer controles en marchas tras los incidentes en el Congreso

La ministra de Seguridad confirmó que se analizan medidas como revisión de mochilas y limitaciones al uso de banderas en protestas.

Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de los violentos enfrentamientos registrados el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, durante la protesta contra la reforma laboral, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que su cartera analiza endurecer los controles en manifestaciones sociales.

Entre las medidas en estudio se encuentran la revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas, en el marco de una posible actualización del denominado protocolo antipiquete.

“Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta”, señaló la funcionaria, quien asumió el cargo tras la salida de Patricia Bullrich.

En diálogo con Jonatan Viale en su programa por Radio Rivadavia, Monteoliva explicó que la eventual restricción al uso de banderas responde a situaciones registradas durante la última protesta.

No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas…Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos", indicó en declaraciones a las que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas.

La ministra sostuvo además que desde el Ministerio buscarán “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.

El contexto de los incidentes

Los anuncios se producen tras los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad mientras el Senado debatía la reforma laboral. Durante la jornada se registraron lanzamiento de piedras y bombas molotov por parte de algunos manifestantes, mientras que la Policía y la Gendarmería respondieron con gases lacrimógenos, carros hidrantes y bastonazos para dispersar la protesta.

El Gobierno evalúa ahora posibles modificaciones en el esquema de control para futuras movilizaciones.

