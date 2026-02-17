17 de febrero de 2026 - 18:50

El Ministerio de Seguridad denunció a una cuenta de Instagram por instigar actos de violencia en protestas

La presentación judicial apunta contra el perfil “Pedagogía para la acción”, que difundió videos instructivos para fabricar herramientas de defensa caseras.

Denunciaron a una cuenta de Instagram por instigar actos de violencia

Denunciaron a una cuenta de Instagram por instigar actos de violencia

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Monteoliva analiza endurecer controles en marchas tras los incidentes en el Congreso

Por Redacción Política
Asaltaron y balearon a un joven en Las Heras, dos de los delincuentes son menores de edad

Bajar la edad de imputabilidad

Por Osvaldo Enrique Arriaga

La acusación sostiene que la cuenta se dedicó a difundir material que instruía de manera concreta sobre la fabricación de artefactos punzantes, conocidos como “Miguelitos”, con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en manifestaciones.

Según los documentos judiciales, el perfil se presenta como un “espacio de formación antifascista de la clase obrera”. La denuncia destaca la publicación de un video, originalmente de una cuenta extranjera, que enseña a confeccionar herramientas de defensa caseras utilizando mangueras y clavos.

Armas de defensa caseras
Capturas del video compartido por la cuenta denunciada.

Capturas del video compartido por la cuenta denunciada.

Para las autoridades, este contenido no tiene un carácter informativo ni pedagógico, sino que constituye un llamado directo al sabotaje y al delito.

Contexto de tensión política

La presentación, firmada por el director de Normativa y Legislación del Ministerio, Lisandro Manuel Franco, vincula estas publicaciones con los recientes disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias y el debate de leyes como la reforma laboral.

El Gobierno advierte que la difusión de estas instrucciones tácticas, junto con consignas que promueven el “boxeo popular como resistencia” y la “lucha activa”, busca organizar enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad.

Como prueba principal, se acompañaron capturas y videos del perfil donde se observan figuras de individuos con el rostro cubierto alzando los brazos en medio de incendios, lo que reforzaría la idea de una formación ideológica basada en métodos violentos.

El Ministerio de Seguridad solicitó que el accionar sea investigado bajo los cargos de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, delitos tipificados en los artículos 209, 184 y 237 del Código Penal de la Nación. En el escrito se enfatiza: “No se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”.

Finalmente, la denuncia exige a la Justicia Federal las siguientes medidas inmediatas: la identificación de las personas responsables del perfil, el seguimiento digital de la cuenta y sus conexiones y determinar si el canal ha servido para la formación de organizaciones ilícitas o la comisión de otros delitos ya judicializados.

La causa ha sido remitida al juzgado federal de turno para frenar lo que el Ministerio describe como una escalada de contenidos digitales empleados para planificar ataques durante episodios de protesta social.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mercedes Rus ministra de Seguridad y Justicia

"Es una deuda de la democracia": Mercedes Rus celebró el avance de la baja de la edad de imputabilidad

Por Redacción Política
Contestar con la frase correcta puede hacer que las llamadas comerciales desaparezcan para siempre.

Rechazar las llamadas spam es un error: hay que contestarlas y hacer esto

Por Ignacio Alvarado
Gobierno de Neuquén oficializó el despido de Nicolás Salvatori, quien durante más de cuatro años cobró su sueldo sin cumplir funciones.

Echaron al hijo de un exgobernador de Neuquén que durante mas de cuatro años fichaba y se iba sin trabajar

Por Redacción Política
El proyecto de reforma laboral llegaría a Diputados sin el polémico artículo 44 de licencias por enfermedad.

El Gobierno eliminará el polémico artículo de las licencias por enfermedad para salvar la reforma laboral

Por Redacción Política