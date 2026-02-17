El Ministerio de Seguridad denunció a una cuenta de Instagram por instigar actos de violencia en protestas

El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los responsables del perfil de Instagram denominado “Pedagogía para la acción” .

La acusación sostiene que la cuenta se dedicó a difundir material que instruía de manera concreta sobre la fabricación de artefactos punzantes , conocidos como “Miguelitos” , con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en manifestaciones.

Según los documentos judiciales, el perfil se presenta como un “espacio de formación antifascista de la clase obrera” . La denuncia destaca la publicación de un video, originalmente de una cuenta extranjera, que enseña a confeccionar herramientas de defensa caseras utilizando mangueras y clavos .

Para las autoridades, este contenido no tiene un carácter informativo ni pedagógico, sino que constituye un llamado directo al sabotaje y al delito .

La presentación, firmada por el director de Normativa y Legislación del Ministerio, Lisandro Manuel Franco , vincula estas publicaciones con los recientes disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias y el debate de leyes como la reforma laboral.

El Gobierno advierte que la difusión de estas instrucciones tácticas, junto con consignas que promueven el “boxeo popular como resistencia” y la “lucha activa”, busca organizar enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad.

Como prueba principal, se acompañaron capturas y videos del perfil donde se observan figuras de individuos con el rostro cubierto alzando los brazos en medio de incendios, lo que reforzaría la idea de una formación ideológica basada en métodos violentos.

El Ministerio de Seguridad solicitó que el accionar sea investigado bajo los cargos de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, delitos tipificados en los artículos 209, 184 y 237 del Código Penal de la Nación. En el escrito se enfatiza: “No se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”.

Finalmente, la denuncia exige a la Justicia Federal las siguientes medidas inmediatas: la identificación de las personas responsables del perfil, el seguimiento digital de la cuenta y sus conexiones y determinar si el canal ha servido para la formación de organizaciones ilícitas o la comisión de otros delitos ya judicializados.

La causa ha sido remitida al juzgado federal de turno para frenar lo que el Ministerio describe como una escalada de contenidos digitales empleados para planificar ataques durante episodios de protesta social.