El Gobierno descontará el día a empleados estatales que adhieran al paro contra la Reforma Laboral

El Gobierno Nacional advirtió que les descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro convocado en rechazo a la Reforma Laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza, impulsada por la CGT y otros gremios, está prevista para el próximo jueves.

Reforma laboral: LLA firmará el dictamen con cambios en licencias y busca aprobarla el jueves en Diputados

La decisión fue informada por altas fuentes de la Casa Rosada , que dejaron en claro que quienes no se presenten a trabajar o no cumplan sus funciones sufrirán el recorte correspondiente en sus haberes.

El oficialismo busca que el miércoles se firme dictamen para tratar el proyecto al día siguiente en el recinto. En el caso de que ese cronograma se concrete, la central obrera avanzará con el paro nacional , al que ya confirmaron su adhesión los diferentes gremios estatales.

La postura del Gobierno ya fue adoptada en paros anteriores, A diferencia de la última movilización realizada en abril de 2025, esta vez los sindicatos del transporte confirmaron que también se sumarán, por lo que no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis durante la jornada.

Un alto funcionario libertario sostuvo que cada área deberá organizarse para garantizar la asistencia del personal. “Tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea” , señaló en referencia a la logística.

En el plano sindical, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, confirmó que adherirá al paro pero no a la movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que marchará al Congreso el mismo día en que se trate la reforma.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, comunicó la decisión y cuestionó el proceso legislativo. En declaraciones a Infobae, argumentó que la protesta busca mantener presión en la calle para evitar que el oficialismo avance sin resistencia.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacías las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad”, afirmó. Incluso, ironizó sobre la votación al señalar que “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de Retiro durante las vacaciones”.

El artículo polémico de la Reforma Laboral

El conflicto se intensificó a partir de la polémica por el art. que reducía el régimen de licencias médicas. Tras la repercusión, el Gobierno se vio forzado a modificar el proyecto y lo anunciará mañana en la reunión de comisiones en la Cámara de Diputados.

La reforma será aprobada con modificaciones en el recinto y volverá al Senado, donde LLA busca sancionarla el viernes de la semana que viene, según informó Infobae.

Por otro lado, que el Gobierno haya cedido con ese punto provoca “que el paro pierda fuerza”, esgrimen en la Casa Rosada.