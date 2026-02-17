Licencias médicas: la reforma laboral se votará el jueves en Diputados con artículo corregido

Pese a que tenía otras alternativas en carpeta, el oficialismo aceleró un cambio clave en la reforma laboral tras la polémica que generó el artículo que recortaba salarios durante las licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La sesión en la Cámara de Diputados será convocada para este jueves, pero la modificación obligará a que el texto regrese al Senado la semana próxima antes de convertirse en ley.

Bullrich reconoció fallas en el artículo sobre licencias médicas: "Cometimos un error y lo vamos a arreglar"

La controversia gira en torno al artículo 44 del proyecto, que reemplaza el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y fija que, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% de su sueldo mientras dure la licencia. El porcentaje asciende al 75% si el impedimento no fuera consecuencia de una actividad voluntaria y consciente del riesgo para la salud.

El alcance del recorte había desatado resistencias no sólo en la oposición sino también en bloques aliados. Frente a ese escenario, el Gobierno optó por modificar directamente la redacción.

"Tuvimos un error, la ley original no distingue entre enfermedades" Patricia Bullrich dijo que la equivocación en la Reforma Laboral "puede pasar en 210 artículos" y cuestionó: "Que no lo hayan leído y se hayan enterado tarde no quiere decir que no se sabía". pic.twitter.com/PYQ1y9kqGI

“Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco”, admitió en TN la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , el lunes por la noche.

En un primer momento, desde LLLA deslizaron que el artículo podría atenuarse mediante la reglamentación que el Poder Ejecutivo dictaría una vez sancionada la ley. Sin embargo, esa salida generó rechazo en varias bancadas.

Sesión en Diputados El Gobierno logró media sanción de la baja de la edad de imputabilidad NA

La segunda alternativa que circuló fue la aprobación inmediata de una ley correctiva o complementaria de un solo artículo. La idea llegó a ser planteada públicamente por Bullrich, quien el lunes se reunió con el Presidente en la Quinta de Olivos para analizar la estrategia parlamentaria.

Finalmente, el Gobierno, luego de la reunión de este lunes de Bullrich con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, optó por introducir la modificación en Diputados.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que la sesión en Diputados será convocada para el jueves. “Para la general estamos arriba de los 130 votos”, aseguraron en el oficialismo, confiados en alcanzar la mayoría necesaria para la aprobación en esa instancia.

Sin embargo, la introducción de cambios implica que el proyecto deba regresar al Senado para su sanción definitiva.

El plan trazado prevé que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta emitan dictamen este viernes sobre el texto modificado. Como el reglamento del Senado establece un plazo mínimo de siete días entre dictamen y tratamiento en el recinto, la sesión podría realizarse el viernes 27.

Si el cronograma se cumple, el Presidente contará con la reforma laboral ya sancionada para el 1° de marzo, fecha en la que tiene previsto inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso.