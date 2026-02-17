17 de febrero de 2026 - 18:16

El Gobierno eliminará el polémico artículo de las licencias por enfermedad para salvar la reforma laboral

Tras la fuerte resistencia de los bloques aliados y la amenaza de un paro general de la CGT, el oficialismo suprimirá el recorte en los salarios por enfermedad. Si lo hace, el proyecto deberá volver al Senado y se espera que sea ley antes del inicio de las sesiones ordinarias.

El proyecto de reforma laboral llegaría a Diputados sin el polémico artículo 44 de licencias por enfermedad.

En una movida estratégica para garantizar la aprobación de la modernización laboral, el Gobierno nacional eliminará de forma directa el controvertido artículo que reducía los haberes de los trabajadores durante las licencias por enfermedad o accidentes. La decisión se tomó este martes tras una serie de negociaciones en las que el oficialismo admitió que no contaba con los votos necesarios para sostener la redacción que había enviado el Senado.

Por Redacción Política
El polémico artículo 44 establecía que, en casos de enfermedad o accidente ajeno al trabajo, el empleado percibiría solo el 50% de su sueldo, o el 75% si el impedimento no fuera producto de una "actividad voluntaria y consciente" de riesgo. Esta propuesta generó un rechazo unánime no solo en la oposición, sino también en aliados clave como el PRO y la UCR, quienes advirtieron que no acompañarían la medida para evitar interpretaciones jurídicas complejas y asegurar la claridad de la ley.

Presión aliada y sindical

La Casa Rosada intentó inicialmente atenuar el impacto del artículo a través de la reglamentación o mediante una ley correctiva posterior, opciones que fueron descartadas por los bloques de Cristian Ritondo (PRO) y el radicalismo, quienes exigieron una solución definitiva en el texto de la norma. A este escenario se sumó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien anticipó que los diputados de su espacio tampoco votarían el recorte.

Por su parte, la CGT ya había convocado a un paro general para el día del tratamiento de la reforma en el recinto, lo que aumentó la presión sobre la administración de Javier Milei. Ante la posibilidad de quedar en una "encerrona" parlamentaria, el Gobierno optó por "cortar por lo sano" y mantener el esquema de licencias médicas tal como figura en la ley vigente de Contrato de Trabajo.

Cronograma parlamentario

El nuevo esquema de trabajo legislativo es el siguiente:

  • Miércoles: Plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para emitir dictamen.
  • Jueves: Sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo asegura tener más de 130 votos para la aprobación general.
  • Viernes: El proyecto modificado vuelve al Senado, donde se buscará obtener dictamen de comisión ese mismo día.

Si se cumplen los plazos reglamentarios, el Senado podría sancionar la ley el viernes 27 de febrero. El objetivo del Presidente es contar con la reforma laboral sancionada para el 1° de marzo, coincidiendo con la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Pese a este cambio, el oficialismo ratificó que no aceptará otras modificaciones, como el pago de salarios mediante billeteras virtuales que solicitaba el PRO.

