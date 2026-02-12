El kirchnerismo criticó la baja imputabilidad a los 14 años: "Es una campaña de marketing"

La Cámara de Diputados vive una jornada histórica para Argentina en la que el Gobierno libertario tendrá su primer test en 2026. Este jueves se votará el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, con la bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años , una idea que ya genera fuertes críticas de la oposición.

El oficialismo llega al debate con el dictamen de mayoría firmado, tras haber conseguido el respaldo de aliados y bloques dialoguistas en comisión. Además del régimen penal juvenil, también se tratará la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europa.

En la previa de la sesión, el kirchnerismo salió al cruce de La Libertad Avanza y calificó la propuesta como “un mamarracho jurídico” y “una campaña de marketing” , en uno de los discursos más duros del debate parlamentario, según informó el medio TN.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, adelantó que su espacio votará en contra del dictamen de mayoría. "Hoy nuestro bloque define su voto en contra del dictamen de la mayoría” , sostuvo durante su intervención.

Martínez afirmó que su espacio está a favor de discutir un régimen penal adolescente, pero que el debate no debe quedar reducido a la edad de imputabilidad.

“Estamos a favor de un régimen penal adolescente que salga de la trampa del debate de la edad y que garantice lo que tenga que garantizar en el abordaje integral de la situación de los no punibles, teniendo en cuenta la situación de delitos graves, con el financiamiento necesario, con el plazo de implementación de esta ley que corresponde para contar con todos los instrumentos necesarios", concluyó.

Desde el mismo bloque, la diputada Victoria Tolosa Paz también cuestionó la iniciativa y apuntó contra Patricia Bullrich, a quien señaló como impulsora del proyecto.

"Cuando abordamos la cuestión penal seguimos refiriéndonos a niños, niñas y adolescentes, en tanto son el sujeto que queremos reconocer, porque así lo dicta la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”, comenzó su discurso.

“[La Constitución] En su observación 24 dice algo que de entrada chocó contra la realidad del discurso de la promotora de este mamarracho jurídico que ingresaron por el 2024. Bullrich comenzó esto en una campaña de marketing diciendo: ‘Delito de adulto, pena de adulto’", concluyó.