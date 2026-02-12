Causa Sur Finanzas: tras allanamientos, ordenaron la detención de 4 personas por borrar evidencia

La causa que investiga a la financiera Sur Finanzas por lavado de dinero dio un giro drástico este jueves con el despliegue de 14 allanamientos simultáneos en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar.

La medida, ordenada por el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, surge tras confirmarse la existencia de una estructura organizada dedicada a destruir evidencias y obstaculizar la investigación por presunto lavado de activos.

Hasta el momento, los procedimientos resultaron en la detención de cuatro personas : Daniela Sánchez (secretaria privada de Ariel Vallejo), Juan Soler (empleado), César Zapaia (oficial de cumplimiento de lavado de activos) y Rolando Soloaga (jefe de choferes). Según la resolución judicial, estas personas habrían tenido una participación activa en maniobras para ocultar documentación sensible y borrar registros informáticos ante el avance de la justicia.

La investigación logró acreditar que, tras los primeros operativos en diciembre, la financiera activó un plan sistemático para limpiar pruebas.

A través del análisis de teléfonos celulares, se descubrieron chats internos que daban instrucciones precisas: borrar filmaciones de cámaras de seguridad, retirar dinero en efectivo de las sucursales, formatear computadoras y desconectar sistemas internos para impedir el rastreo de las operaciones.

Incluso, se detectaron mensajes donde se ordenaba realizar guardias en estacionamientos y quitar el ploteado de los vehículos de la empresa para evitar su identificación. Estas maniobras se suman a las detenciones previas de la tesorera y dos custodios, quienes fueron sorprendidos en diciembre intentando retirar equipos informáticos de un galpón.

La conexión con la AFA y el fútbol

El expediente pone la lupa sobre el empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La Justicia investiga un entramado de transferencias sospechosas que superarían los $800.000 millones desde 2020, utilizando presuntamente a empresas fantasma y monotributistas sin capacidad económica para canalizar fondos ilícitos.

Uno de los puntos más sensibles de la pesquisa es el rol de la financiera como prestamista de clubes de fútbol con dificultades económicas, como San Lorenzo, a quienes se les habrían otorgado créditos con tasas "usurarias".

Según consta en la documentación judicial, estas operatorias contaban con el "permiso y recomendación de la AFA", institución que incluso habría indicado a los clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento.

La causa se originó en noviembre tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) por una evasión fiscal de $3.327 millones, advirtiendo además sobre el uso de criptomonedas y billeteras virtuales para el blanqueo de fondos.

Con los nuevos detenidos previstos para declarar este viernes, la justicia busca terminar de reconstruir un circuito financiero que conecta directamente al mundo del fútbol con millonarias maniobras de lavado.