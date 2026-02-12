12 de febrero de 2026 - 16:54

Causa Vialidad: pidieron decomisar 141 inmuebles, incluido donde Cristina Kirchner cumple prisión

El reclamo de decomiso fue impulsado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La mayoría pertenece a sociedades vinculadas al exjardinero Lázaro Báez.

Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner.

Foto:

Gentileza Clarín / Emmanuel Fernández
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que avance con el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Entre los bienes alcanzados por el pedido figura el departamento donde la expresidente cumple prisión domiciliaria.

Leé además

La vicegobernadora Hebe Casado presentó la nueva etapa de la Ley Hojarasca. 

Hebe Casado presentó la tercera etapa del proyecto "Hojarasca": buscan eliminar más de 100 leyes obsoletas

Por Redacción Política
causa sur finanzas: tras allanamientos, ordenaron la detencion de 4 personas por borrar evidencia

Causa Sur Finanzas: tras allanamientos, ordenaron la detención de 4 personas por borrar evidencia

Por Redacción Política

El planteo se da en el marco de la ejecución de la sentencia de la Causa Vialidad, luego de que -según señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal- los condenados no hayan depositado el dinero fijado en el fallo pese a que el plazo ya se venció.

La solicitud incluye propiedades, vehículos y sumas de dinero que, de acuerdo con los fiscales, deberían destinarse a cubrir el monto establecido por la administración fraudulenta contra el Estado.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, indicaron, según el documento al que tuvo acceso TN.

Cristóbal López se despega del caso de Cristina y Lázaro Báez
Cristina Kirchner y Lázaro Báez, acusados de corruptos en la Causa Vialidad.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez, acusados de corruptos en la Causa Vialidad.

"Decomiso de 250 inmuebles": Cristina Kirchner y Lázaro Báez no quieren pagar

Los fiscales recordaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86 en concepto de reparación por la defraudación a la administración pública y remarcaron que “no se abonó ningún monto, a pesar de que el plazo venció hace meses”.

En ese sentido, sostuvieron que tanto Cristina Kirchner como Báez vienen demorando el recupero de activos dispuesto en la sentencia firme. Señalaron que esa actitud demuestra “falta de arrepentimiento” y la consideraron “una afrenta al fallo judicial y al principio de igualdad ante la ley”.

A los bienes que el Ministerio Público Fiscal ya había solicitado en noviembre (84 de Lázaro Báez; 1 de Cristina Fernández; 19 de Máximo y Florencia Kirchner recibidos a título gratuito; 2 de Austral Construcciones SA, 3 de Kank y Costilla SA y 2 de Loscalzo y Del Curto SRL), ahora se suman estos 141 nuevos inmuebles, elevando el total de 252 propiedades con pedido de decomiso.

Dentro del listado figuran 13 bienes vinculados a las sociedades Los Sauces SRL y Hotesur SA. Entre ellos, se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido por Los Sauces SA en 2015 y en donde cumple condena la exmandataria.

Otro de los bienes solicitados es el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz, según informó TN. Sobre las propiedades de Báez, reclamaron tres inmuebles en Ayres de Pilar, uno de los barrios privados más selectos de la provincia de Buenos Aires, y cinco casas en Pinamar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Unión por la Patria / kirchnerismo en el Congreso de Diputados.

El kirchnerismo criticó la baja imputabilidad a los 14 años: "Es una campaña de marketing"

Por Redacción Política
tras cancelar su visita a mendoza, milei sumo a cornejo a un viaje a estados unidos

Tras cancelar su visita a Mendoza, Milei sumó a Cornejo a un viaje a Estados Unidos

Por Juan Carlos Albornoz
Un paso en la dirección correcta: Mauricio Macri celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado.

"Un paso en la dirección correcta": Mauricio Macri celebró la media sanción de la reforma laboral

Por Redacción Política
Las lesiones derivadas de actividades recreativas, como el fútbol con amigos, tendrán un impacto en el salario, según establece la reforma laboral. 

"Actividad voluntaria": qué impacto tendrá la reforma laboral en las licencias por lesiones

Por Redacción Política