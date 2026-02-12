Causa Vialidad: pidieron decomisar 141 inmuebles, incluido donde Cristina Kirchner cumple prisión

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que avance con el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a Cristina Kirchner y Lázaro Báez . Entre los bienes alcanzados por el pedido figura el departamento donde la expresidente cumple prisión domiciliaria.

El planteo se da en el marco de la ejecución de la sentencia de la Causa Vialidad , luego de que -según señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal- los condenados no hayan depositado el dinero fijado en el fallo pese a que el plazo ya se venció.

La solicitud incluye propiedades, vehículos y sumas de dinero que, de acuerdo con los fiscales, deberían destinarse a cubrir el monto establecido por la administración fraudulenta contra el Estado.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, indicaron, según el documento al que tuvo acceso TN.

Los fiscales recordaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86 en concepto de reparación por la defraudación a la administración pública y remarcaron que “no se abonó ningún monto, a pesar de que el plazo venció hace meses”.

En ese sentido, sostuvieron que tanto Cristina Kirchner como Báez vienen demorando el recupero de activos dispuesto en la sentencia firme. Señalaron que esa actitud demuestra “falta de arrepentimiento” y la consideraron “una afrenta al fallo judicial y al principio de igualdad ante la ley”.

A los bienes que el Ministerio Público Fiscal ya había solicitado en noviembre (84 de Lázaro Báez; 1 de Cristina Fernández; 19 de Máximo y Florencia Kirchner recibidos a título gratuito; 2 de Austral Construcciones SA, 3 de Kank y Costilla SA y 2 de Loscalzo y Del Curto SRL), ahora se suman estos 141 nuevos inmuebles, elevando el total de 252 propiedades con pedido de decomiso.

Dentro del listado figuran 13 bienes vinculados a las sociedades Los Sauces SRL y Hotesur SA. Entre ellos, se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido por Los Sauces SA en 2015 y en donde cumple condena la exmandataria.

Otro de los bienes solicitados es el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz, según informó TN. Sobre las propiedades de Báez, reclamaron tres inmuebles en Ayres de Pilar, uno de los barrios privados más selectos de la provincia de Buenos Aires, y cinco casas en Pinamar.