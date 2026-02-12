"Un paso en la dirección correcta": Mauricio Macri celebró la media sanción de la reforma laboral

El expresidente respaldó la votación en el Senado y pidió avanzar con más cambios profundos.

"Un paso en la dirección correcta": Mauricio Macri celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado.

En un nuevo gesto a la gestión de Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri celebró este jueves la media sanción que el Senado otorgó al proyecto de reforma laboral. A través de sus redes sociales, el fundador del PRO consideró que la aprobación representa un avance en la legislación del trabajo en Argentina.

"Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta", expresó Macri en su cuenta de X. Para el exmandatario, modernizar la normativa es "fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos".

"Pero lo que pasó hoy es solo un paso: hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas que transformen la legislación laboral en una normativa mucho más moderna, que les dé futuro a todos los jóvenes y que se adapte a esta época sin igual", sumó en su tuit.

Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta. El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos. Pero lo que pasó hoy es… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 12, 2026 Con 42 votos a favor, el Senado le dio media sanción a la reforma laboral La sesión, que comenzó a media mañana del miércoles, culminó alrededor de la 1 de la madrugada de este jueves. El oficialismo de La Libertad Avanza, junto a sus aliados, logró cosechar 42 votos a favor. Un factor determinante fue el apoyo en bloque de los senadores del PRO, quienes acompañaron la iniciativa tras acordar unas treinta modificaciones al texto original.

El tramo final del debate fue seguido de cerca desde los palcos del Senado por el círculo íntimo del Presidente, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y las figuras clave de la Cámara Baja, Martín y "Lule" Menem.