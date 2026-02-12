"Callate la boca": el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans por la reforma laboral

En el debate que comenzó ayer en el Senado , donde se dio media sanción a la reforma laboral durante la madrugada de hoy , hubo fuertes cruces entre el oficialismo y el kirchnerismo, particularmente protagonizados por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , y su par del bloque justicialista, José Mayans .

La exministra, en su alocución final, repudió una polémica frase que tuvo el legislador, quien había comparado el proyecto de la modernización laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei con una frase asociada a los campos de concentración nazis .

En medio de su discurso, Bullrich fue interrumpida por Mayans y la senadora exclamó: " Callate la boca. Presidenta (Victoria Villarruel) , ponga orden".

"Quería decirle al senador Mayans que me parecía algo absolutamente fuera de lugar comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en la casa de la democracia", planteó.

La libertaria sumó: "Esta casa de la democracia no merece que usted nombre a ese cartel nefasto donde seis millones de vidas fueron incineradas y quemadas, por lo cual quería plantearle que utilice otros ejemplos y no ese".

La polémica comparación de José Mayans

El jefe del bloque justicialista, en su discurso de cierre, hizo una escandalosa comparación: "El primer tema acá, el título, dice: ‘Ley de Modernización laboral’. Es como esto que decía en un campo de concentración (en Auschwitz, Polonia): ‘El trabajo libera’. Era un campo de concentración y de exterminio, y estaba basado en la mentira".

Allí hubo pedido de interrupción por parte de Bullrich, pero el senador no la concedió: "No me interrumpa, no es así. No puede interrumpirme cuando estoy hablando, si no yo voy a interrumpirle todo el momento que usted hable. Me quiere cortar un discurso, que sepa escuchar, acá no está la policía, no está mandando", señaló.

Embed El jefe del bloque justicialista en el Senado usó la frase de la entrada de Auschwitz, "el trabajo los hará libres", para criticar al proyecto impulsado por el Gobierno, que tuvo media sanción en la Cámara Alta. pic.twitter.com/sifTWSIDQs — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 12, 2026

Luego Mayans, tras la interrupción, volvió a insistir: “(En el campo de concentración de Auschwitz) había un cartel que decía: ‘El trabajo libera’. Esto es el equivalente a la ley de modernización laboral. Es gravísimo, el espíritu del proyecto, en primer lugar, es la tergiversación y la mentira”.