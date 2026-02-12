12 de febrero de 2026 - 09:04

"Callate la boca": el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans por la reforma laboral

La jefa del bloque libertario repudió una frase de su par del partido justicialista quien comparó la reforma laboral con campos de concentración nazis.

Callate la boca: el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans en medio del debate.

"Callate la boca": el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans en medio del debate.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Anabel Fernández Sagasti durante el debate en el Senado

"Gran estafa": el duro descargo de Fernández Sagasti contra el Gobierno por la reforma laboral

Por Redacción Política
El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

El Gobierno logró la media sanción a la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política

La exministra, en su alocución final, repudió una polémica frase que tuvo el legislador, quien había comparado el proyecto de la modernización laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei con una frase asociada a los campos de concentración nazis.

En medio de su discurso, Bullrich fue interrumpida por Mayans y la senadora exclamó: "Callate la boca. Presidenta (Victoria Villarruel), ponga orden".

Embed

"Quería decirle al senador Mayans que me parecía algo absolutamente fuera de lugar comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en la casa de la democracia", planteó.

La libertaria sumó: "Esta casa de la democracia no merece que usted nombre a ese cartel nefasto donde seis millones de vidas fueron incineradas y quemadas, por lo cual quería plantearle que utilice otros ejemplos y no ese".

La polémica comparación de José Mayans

El jefe del bloque justicialista, en su discurso de cierre, hizo una escandalosa comparación: "El primer tema acá, el título, dice: ‘Ley de Modernización laboral’. Es como esto que decía en un campo de concentración (en Auschwitz, Polonia): ‘El trabajo libera’. Era un campo de concentración y de exterminio, y estaba basado en la mentira".

Allí hubo pedido de interrupción por parte de Bullrich, pero el senador no la concedió: "No me interrumpa, no es así. No puede interrumpirme cuando estoy hablando, si no yo voy a interrumpirle todo el momento que usted hable. Me quiere cortar un discurso, que sepa escuchar, acá no está la policía, no está mandando", señaló.

Embed

Luego Mayans, tras la interrupción, volvió a insistir: “(En el campo de concentración de Auschwitz) había un cartel que decía: ‘El trabajo libera’. Esto es el equivalente a la ley de modernización laboral. Es gravísimo, el espíritu del proyecto, en primer lugar, es la tergiversación y la mentira”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Senadora Patricia Bullrich, junto a los Senadores del Bloque LLA y sus aliados, presentaron los puntos más importantes de la reforma laboral.

El Gobierno cedió y presentó la versión definitiva de la reforma laboral con 28 modificaciones

Por Redacción Política
Bullrich destacó una “construcción colectiva” para cerrar la reforma laboral.

Patricia Bullrich afirmó que hay consenso para aprobar la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política
Patricia Bullrich fue consultada sobre una eventual vicepresidencia.

En la mesa de Mirtha, Patricia Bullrich fue acorralada por una eventual vicepresidencia con Milei en 2027

Por Román Pérez
Bullrich también compra ropa en el exterior: su traje barato y lindo que adquirió por Amazon.

Bullrich también compra ropa en el exterior: su traje "barato y lindo" que adquirió por Amazon

Por Redacción Política