Bullrich también compra ropa en el exterior: su traje "barato y lindo" que adquirió por Amazon.

El debate sobre el precio de la ropa en Argentina sumó un nuevo capítulo. Tras las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo , quien admitió comprar sus prendas en el exterior, la senadora Patricia Bullrich redobló la apuesta al revelar el costo de su vestimenta durante una entrevista televisiva en LN+.

Consultada sobre su indumentaria, la legisladora no dudó en dar detalles sobre su traje color azul Francia. Según relató, la prenda fue adquirida a través de la plataforma de comercio electrónico Amazon durante un viaje a los Estados Unidos, por una suma que osciló entre los 40 y 50 dólares .

Ante la curiosidad de Luis Majul sobre la procedencia del conjunto, Bullrich se quitó el saco frente a cámara para revisar la marca. “Le Suit. Cuarenta o cincuenta dólares el traje” , confirmó la senadora, subrayando que la prenda le resultó "barata y linda".

Al realizar la conversión al tipo de cambio actual, el conjunto representa aproximadamente $75.000 , un valor que queda extremadamente relegado frente a los precios de la sastrería femenina en los shoppings argentinos, donde un traje de dos piezas de una marca accesible difícilmente baje de los $300.000 .

- Gracias por venir, Bullrich. Qué etiqueta tiene la ropa de usted? - Le Suit Petite, me salió 40 usd el traje - Ah bien, se viste barato - Sí, lo compré por Amazon JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ SE JIJEA LA CHAD pic.twitter.com/NYvqqNz6VD

Aunque la marca no integra la élite de la alta costura, Le Suit es reconocida en plataformas de venta online por ofrecer sastrería clásica femenina con una relación precio-calidad competitiva.

Si bien una búsqueda rápida en portales de e-commerce muestra modelos similares con valores cercanos a los USD 100, es frecuente encontrar buenas ofertas según el talle o el color, lo que valida la cifra aportada por la senadora.

El saco de Caputo

Hace pocos días, en el mismo canal, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que una de las marcas que compra en el exterior es Massimo Dutti.

“Este saco es de Massimo Dutti, confirma lo que te dije. Lo compré en Estados Unidos. Debe tener 15 años seguro, así que ni me acuerdo el precio. Pero es una casa relativamente buena y barata”, mostró Caputo en la entrevista del miércoles por la noche con el periodista Luis Majul en LN+.

Fundada originalmente en 1985 por el madrileño Armando Lasauca, se trata de la empresa textil que pertenece al grupo español Inditex, el cual también es dueño de la famosa cadena Zara. Actualmente cuenta con 643 locales en más de 78 países, pero no en Argentina.

El lunes, consultado por Radio Mitre sobre la industria textil argentina, aseguró: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo".

Según Caputo, el sector textil "ha sido protegido por muchísimos años, mientras millones de argentinos han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, y hasta 10 veces lo que vale en el mundo".