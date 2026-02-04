El Gobierno acelera en el Congreso y busca aprobar la Ley Penal Juvenil el próximo 12 de febrero

El Gobierno decidió adelantar el debate y buscará que la Cámara de Diputados vote el próximo jueves 12 de febrero la Ley Penal Juvenil , una iniciativa que vuelve a instalar la discusión sobre la edad de imputabilidad, fijada en el proyecto en los 14 años, a pesar de que Javier Milei pretendía que fuera de 13.

La decisión fue comunicada durante una reunión de jefes de bloque en el Salón de Honor, donde el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, informó que el dictamen se firmará el miércoles 11 y que el proyecto llegará al recinto al día siguiente. El anuncio fue transmitido públicamente por el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

En esa reunión también se acordó retomar las bases del dictamen emitido el 6 de mayo del año pasado, que ya perdió estado parlamentario, para no volver la negociación a foja cero.

El asesinato a sangre fría en Santa Fe de Jeremías Monzón a manos de menores de edad generó un sismo en la opinión pública y un estado de conmoción social que estimuló al Gobierno a apretar el acelerador en esta discusión.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , quien tiene bajo su responsabilidad el diseño de la estrategia y la recolección de votos en el Senado, era partidaria de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

Ese criterio fue dejado de lado: en la discusión con los otros bloques el oficialismo no tenía los números suficientes para imponer la versión más dura del Régimen Penal Juvenil, y en caso de avanzar unilateralmente el proyecto podía desbarrancar, por lo que se prefirió cortar por lo sano y retrotraerse al estado de debate plasmado en el dictamen de mayoría alcanzado antes del recambio parlamentario.

“Con este proyecto los números están”, coincidieron las distintas fuentes del oficialismo y de la oposición dialoguista consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

La única modificación respecto de aquel dictamen del año pasado tiene que ver con que se dejará librado el financiamiento a la reglamentación que establezca la Jefatura de Gabinete, sino que se dejará fijado que los fondos surjan de los convenios firmados por Nación con las provincias para su efectiva implementación del Régimen Penal Juvenil.

“Esto va a permitir firmar convenios entre las provincias con el Estado Nacional para su aplicación”, explicó Ritondo al salir de la reunión con Menem y el resto de los jefes de bloque.

Cómo será el itinerario

En cuanto al itinerario de la semana que viene, el primer paso se dará el martes próximo, cuando se deberán conformar las dos comisiones cuya integración está pendiente y que formarán parte del plenario de comisiones para el tratamiento de la ley.

Se trata de las comisiones de Justicia y Familia, Niñez y Juventudes, cuyas autoridades aún no están confirmadas y a esta hora seguían las negociaciones para cubrir dichos cargos.

Al día siguiente, el miércoles 11, el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista buscarán dictaminar en el plenario de comisiones (que tendrá como cabecera Legislación Penal e incluirá a Presupuesto y Hacienda) para llevar la iniciativa al recinto el jueves 12.

En qué consiste el proyecto del Régimen Penal Juvenil

El proyecto consensuado establece que no se le podrá imponer al menor de edad una pena de reclusión perpetua y que la pena máxima de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

En Unión por la Patria, el principal bloque de oposición, la postura mayoritaria es de rechazo a una iniciativa que consideran “punitivista” y “demagógica” y que pretende solucionar con el Código Penal una problemática que está enraizada en las desigualdades sociales.

Sin embargo, diputados peronistas sueltos como el massista Ramiro Gutiérrez ya se desmarcaron en su momento de la posición mayoritaria del bloque cuando pusieron su firma al dictamen de mayoría del año pasado.

El resto de las comisiones que deberán definir sus autoridades en plazos perentorios son Relaciones Exteriores (para el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea) y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente (cabecera del debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares).