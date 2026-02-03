Caso Jeremías Monzón: prohibieron la difusión del video del crimen

Así lo comunicó Bruno Andrés Rugna, uno de los abogados querellantes. Los detalles del caso.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe ordenó la prohibición del video del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad a fines de diciembre en la ciudad de Santo Tomé.

Bruno Andrés Rugna, uno de los abogados de la madre de la víctima, se lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas y remarcó: “Estamos conformes porque es algo que trabajamos durante la Feria Judicial y nos dieron lugar”.

Conforme al escrito que accedió este medio, el tribunal estableció que los medios audiovisuales deben abstenerse de divulgar y reproducir filmaciones, imágenes y audios del crimen cometido el 18 de diciembre.

Jeremías Monzón Jeremías Monzón. Se trata de una medida cautelar que había solicitado Romina Monzón como consecuencia del “daño promovido” por la viralización del video, motivo por el que “se libró oficio a Meta, Facebook, X, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp y demás plataformas digitales, a fin de que retiren bloqueen, eliminen y desindexen” el material referido al asesinato.

Asimismo, la jueza Viviana Nameda Marco ordenó al Enacom y otros canales de televisión que no publiquen los videos “bajo el apercibimiento de la ley”. Por su parte, este miércoles a las 11 se llevará a cabo una audiencia multipropósito que defina medidas para los dos menores de 14 años que son inimputables.

Los implicados habían quedado bajo la órbita de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, pero luego recuperaron la libertad debido a su edad. Se espera que el organismo ofrezca posibles reglamentaciones de seguridad respecto de los sindicados. El caso se encuentra caratulado como homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, Milagros A., de 16 años, está alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria y permanecerá arrestada con prisión preventiva.