3 de febrero de 2026 - 21:53

Caso Jeremías Monzón: prohibieron la difusión del video del crimen

Así lo comunicó Bruno Andrés Rugna, uno de los abogados querellantes. Los detalles del caso.

Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe.

Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe.

Foto:

Por Ramiro González Britez
Noticias Argentinas

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe ordenó la prohibición del video del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad a fines de diciembre en la ciudad de Santo Tomé.

Leé además

Secuestraron celulares que intentaban ingresar en el Complejo Penitenciario San Felipe. 

Intentó ingresar celulares para presos en una bolsa de leña y fue descubierto en la cárcel de San Felipe

Por Redacción Policiales
La Justicia peruana dictaminó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

Perú confirmó la extradición de "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela

Por Redacción Policiales

Bruno Andrés Rugna, uno de los abogados de la madre de la víctima, se lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas y remarcó: “Estamos conformes porque es algo que trabajamos durante la Feria Judicial y nos dieron lugar”.

Conforme al escrito que accedió este medio, el tribunal estableció que los medios audiovisuales deben abstenerse de divulgar y reproducir filmaciones, imágenes y audios del crimen cometido el 18 de diciembre.

Jeremías Monzón
Jeremías Monzón.

Jeremías Monzón.

Se trata de una medida cautelar que había solicitado Romina Monzón como consecuencia del “daño promovido” por la viralización del video, motivo por el que “se libró oficio a Meta, Facebook, X, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp y demás plataformas digitales, a fin de que retiren bloqueen, eliminen y desindexen” el material referido al asesinato.

Asimismo, la jueza Viviana Nameda Marco ordenó al Enacom y otros canales de televisión que no publiquen los videos “bajo el apercibimiento de la ley”. Por su parte, este miércoles a las 11 se llevará a cabo una audiencia multipropósito que defina medidas para los dos menores de 14 años que son inimputables.

Los implicados habían quedado bajo la órbita de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, pero luego recuperaron la libertad debido a su edad. Se espera que el organismo ofrezca posibles reglamentaciones de seguridad respecto de los sindicados.

El caso se encuentra caratulado como homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, Milagros A., de 16 años, está alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria y permanecerá arrestada con prisión preventiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lanzó el cuerpo al río Paraná en Entre Ríos.

Crimen en Entre Ríos: asesinó su padre, tiró su cuerpo al río Paraná y fue detenido en Santa Fe

Por Redacción Policiales
Jeremías Monzón, joven asesinado en Santa Fe.

Crimen de Jeremías Monzón: se entregó un familiar de un acusado tras amenazar de muerte por redes

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa.

Crimen en Luján de Cuyo: disparó contra sus vecinos porque le molestaba la música y mató a un hombre

Por Redacción Policiales
Caso Silvina Luna: buscan esclarecer tratamientos y controles médicos previos.

Caso Silvina Luna: la Justicia analizará nuevos aspectos médicos en la causa contra Aníbal Lotocki

Por Redacción Sociedad