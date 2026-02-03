3 de febrero de 2026 - 18:19

Intentó ingresar celulares para presos en una bolsa de leña y fue descubierto en la cárcel de San Felipe

El Sistema Único de Ingreso detectó 18 chips de telefonía, cinco teléfonos celulares y otros dispositivos que intentaban ser ingresados de manera oculta.

Secuestraron celulares que intentaban ingresar en el Complejo Penitenciario San Felipe. 

A través del Sistema Único de Ingreso, este lunes se frustró el intento ingresar elementos prohibidos durante el horario de visitas en la cárcel de San Felipe. De esta manera, loos efectivos evitaron que sean utilizados para cometer delitos desde el interior del penal.

El hecho fue detectado en el Complejo Penitenciario San Felipe en el marco del Sistema Único de Ingreso, el esquema de control unificado que rige en las cárceles de Mendoza para reforzar la seguridad y prevenir delitos organizados desde el interior de los establecimientos.

Los controles fueron realizados por el personal penitenciario en el sector de Conserjería, durante el horario de visitas.

Elementos secuestrados durante los controles

Como resultado de la inspección, se detectaron elementos prohibidos ocultos en una bolsa de leña.

En el lugar se secuestraron dieciocho chips de telefonía celular, cinco teléfonos móviles, dos cargadores, dos pares de auriculares y un envoltorio con una sustancia de origen dudoso. Todo el material quedó a disposición de las áreas administrativas y judiciales correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que este esquema de control integral resulta clave para impedir el ingreso de dispositivos utilizados para cometer estafas, coordinar actividades ilícitas y sostener vínculos delictivos desde el interior de las cárceles, evitando que el delito se proyecte hacia el exterior.

El Servicio Penitenciario provincial y el Ministerio de Seguridad y Justicia vienen fortaleciendo y perfeccionando los protocolos de ingreso en cárceles de categoría A y B, tanto para el personal y los profesionales que trabajan allí como para los visitantes de personas privadas de libertad. El operativo integra tecnología, videovigilancia y sistemas de identificación que permiten un seguimiento preciso de cada procedimiento.

