3 de febrero de 2026 - 19:16

Tragedia en Luján: una niña de dos años murió ahogada tras caer a una pileta

La menor, integrante de una familia de turistas provenientes de Buenos Aires, fue asistida con maniobras de RCP por personal de emergencias, pero no sobrevivió.

Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico hecho ocurrió esta tarde en el departamento de Luján de Cuyo, donde una niña de dos años falleció ahogada luego caerse a una pileta mientras vacacionaba con su familia en una vivienda alquilada.

Leé además

Un obrero terminó bajo una retroexcavadora tras ser atropellado 

Un obrero fue atropellado y terminó atrapado bajo una retroexcavadora en Luján

Por Redacción Policiales
Un hombre de 28 años fue detenido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Luján.

Cayó el presunto "asesino de la ruta", acusado de matar a un hombre y acribillar a otro en Luján

Por Redacción Policiales

El suceso ocurrió alrededor de las 16:45 de este martes en la zona de calle Almirante Brown y calle Guardia Vieja. El incidente se dio a conocer tras un desesperado llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre una pequeña de tan solo dos años que había caído accidentalmente a una pileta y se encontraba sin respirar.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la veracidad del reporte y encontraron a la menor en estado de inconsciencia. Personal del Servicio de Emergencias (SEC) trabajó intensamente en el domicilio realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida.

De acuerdo con lo informado, la familia afectada es oriunda de la provincia de Buenos Aires y está integrada por dos adultos y cinco menores de edad. El grupo se encontraba alquilando dicha vivienda desde el pasado 20 de enero.

A pesar de los esfuerzos médicos desplegados en el sitio del accidente, fuentes oficiales confirmaron que finalmente la niña falleció.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una gran jornada en Luján Suena, con bandas en vivo y una multitud que coreó los temas de cada artista.

Luján Suena 2026: Sin lluvia y con grandes bandas el festival cerró una noche intensa de música en vivo

Por Carina Bruzzone
Alfredo Cornejo y Esteban Allasino recorrieron una obra y firmaron un convenio en Luján. Foto: Gobierno de Mendoza.

En clave electoral, Alfredo Cornejo y Esteban Allasino apuran más obras para Luján

Por Redacción Política
Caos vehicular: familias piden solución urgente en el ingreso a sus barrios para evitar una gran tragedia

Caos vehicular: familias piden solución urgente en el ingreso a sus barrios para "evitar una gran tragedia"

Por Ignacio de la Rosa
Secuestraron celulares que intentaban ingresar en el Complejo Penitenciario San Felipe. 

Intentó ingresar celulares para presos en una bolsa de leña y fue descubierto en la cárcel de San Felipe

Por Redacción Policiales