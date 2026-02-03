Tragedia en Luján: una niña de dos años murió ahogada tras caer a una pileta

La menor, integrante de una familia de turistas provenientes de Buenos Aires, fue asistida con maniobras de RCP por personal de emergencias, pero no sobrevivió.

Un trágico hecho ocurrió esta tarde en el departamento de Luján de Cuyo, donde una niña de dos años falleció ahogada luego caerse a una pileta mientras vacacionaba con su familia en una vivienda alquilada.

El suceso ocurrió alrededor de las 16:45 de este martes en la zona de calle Almirante Brown y calle Guardia Vieja. El incidente se dio a conocer tras un desesperado llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre una pequeña de tan solo dos años que había caído accidentalmente a una pileta y se encontraba sin respirar.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la veracidad del reporte y encontraron a la menor en estado de inconsciencia. Personal del Servicio de Emergencias (SEC) trabajó intensamente en el domicilio realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida.

De acuerdo con lo informado, la familia afectada es oriunda de la provincia de Buenos Aires y está integrada por dos adultos y cinco menores de edad. El grupo se encontraba alquilando dicha vivienda desde el pasado 20 de enero.

A pesar de los esfuerzos médicos desplegados en el sitio del accidente, fuentes oficiales confirmaron que finalmente la niña falleció.