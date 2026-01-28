En clave electoral, Alfredo Cornejo y Esteban Allasino apuran más obras para Luján

En clave electoral, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján , Esteban Allasino , recorrieron una importante obra de saneamiento y firmaron el convenio para la realización de un parque solar en el departamento.

Luján es uno de los seis departamentos donde se elegirán concejales el 22 de febrero y el Gobierno y la comuna son socios en el frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza , al cual se integró el sector del Pro de los "demarchistas sin De Marchi".

Junto a funcionarios, Cornejo y Allasino recorrieron la obra del sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel , una intervención relevante para el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria del departamento.

El sistema contempla más de 35 kilómetros de cañerías instaladas, la ejecución de más de 1.600 conexiones domiciliarias , la construcción de tres estaciones de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento de Agrelo, que alcanzará una superficie de 59 hectáreas.

Esta obra permitirá conectar a más de 6.400 habitantes al nuevo servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, mejorando de manera sustancial la calidad de vida y el cuidado ambiental en la zona.

La inversión total supera los 12.000 millones de pesos, monto equivalente a más de 8,3 millones de dólares. En cuanto al avance de los trabajos, la primera etapa presenta un 35% de ejecución, la segunda un 5%, la tercera etapa fue adjudicada este lunes 26 de enero, y la cuarta se encuentra "en gestión para la firma del convenio específico".

Financiamiento de la obra

La obra está financiada con los Fondos del Resarcimiento y permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales, además de optimizar los sistemas de provisión y monitoreo de agua potable.

"Es un trabajo conjunto que viene a resolver un problema de varios barrios de esta zona”, señaló el gobernador Cornejo.

El municipio es operador del servicio de agua y saneamiento a través de Aguas Luján. En este sentido, Allasino resaltó que la obra mencionada era un asunto pendiente y sostuvo que la obra está planificada para que "en el futuro podamos albergar hasta 4.000 viviendas, llevando los efluentes a la planta de tratamiento de Agrelo, en el área de cultivo restringido".

Por su parte, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, destacó que "durante mucho tiempo esta zona creció sin los servicios básicos necesarios" y habló de otras obras en Luján, que viene recibiendo mucha atención del Gobierno: "Todo forma parte de una mirada integral que incluye el nuevo puente de la Ruta 15, la mejora del sistema de transporte y las intervenciones previstas sobre el Acceso Sur, además de la puesta en funcionamiento del hospital de Luján mediante un esquema público-privado", enumeró.

Nuevo parque solar en Luján

Por su lado, el proyecto Parque Solar Aguas Luján-Primera Etapa, impulsado por la Municipalidad de Luján, busca optimizar la matriz energética del operador del servicio de agua potable.

Al referirse al convenio, Cornejo destacó el crecimiento sostenido de la energía solar en comunas como Guaymallén, Godoy Cruz y Luján.

En Luján, actualmente el sistema depende en un 40% de energía eléctrica para la provisión de agua potable, debido a la explotación de agua subterránea. En este contexto, el proyecto contempla la construcción de un parque solar fotovoltaico de aproximadamente 1,5 MW, que se ubicará en la zona norte del futuro polo logístico, en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 84.

Entre los principales beneficios se destaca la reducción del gasto operativo por la compra de energía eléctrica. El presupuesto estimado del proyecto es de $2.500 millones y el plazo de obra previsto es de 12 meses corridos.

“Operar agua y cloacas implica un consumo eléctrico muy importante", afirmó Allasino, y sostuvo que la generación de energía renovable permitirá un ahorro del 50% en la factura eléctrica, lo que equivale a 260 millones de pesos.