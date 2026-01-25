Mendoza agotó los recursos del Fondo de Resarcimiento: cuándo se inauguran las primeras obras

Enero fue el mes en el que el Gobierno de Alfredo Cornejo terminó de comprometer los 1.023 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento , destinados a obras orientadas a “mejorar y ampliar la matriz productiva” de la provincia.

Desde 2025 a la fecha, esos recursos fueron asignados a iniciativas viales, hídricas, energéticas y de saneamiento, con impacto en distintos puntos del territorio mendocino.

Con los recientes anuncios de las remodelaciones del Acceso Este y del Acceso Sur , la gestión provincial prácticamente concluyó la asignación de los fondos que, en su origen, estaban previstos para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en el sur provincial.

Si bien en el Ejecutivo reconocen que aún queda un remanente menor, desde el Gobierno aseguran que esos recursos volverán a las arcas provinciales a través de distintos esquemas de recupero o repago.

Según datos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, hasta esta semana son 47 los proyectos financiados con el Fondo de Resarcimiento. De ese total, 25 obras ya se encuentran en ejecución, 15 están en proceso de licitación, cuatro comenzarán sus trabajos en la brevedad y tres están próximas a ser licitadas.

El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.

Las iniciativas están distribuidas entre distintos organismos responsables de su ejecución; quien encabeza esta lista es Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) con nueve proyectos.

Respecto al organismo que encabeza Gabriela Testa, aglutina distintos proyectos turísticos impulsados por los municipios. Entre los que se encuentran la Ciudad de Mendoza, Las Heras, Rivadavia (x2), Maipú, Junín, Lavalle y General Alvear.

Un escalón más abajo está el Departamento General de Irrigación (DGI) con ocho. En tercer lugar, se encuentra la Municipalidad de Luján de Cuyo, con siete proyectos.

Luego se ubica la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial junto con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) con seis proyectos cada una. La nómina sigue con los municipios de Maipú y Tupungato, ambos con tres obras y todas vinculadas al sector hídrico.

Por último, se encuentra el FOPIATZAD (Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar) tiene bajo su órbita dos proyectos.

La postura del Gobierno

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, señaló a este medio que “casi todo el fondo está comprometido. Queda un remanente, pero todavía no todo está licitado. Ya no hay espacio para grandes proyectos. La gran mayoría de lo inicial ya está comprometida".

En ese sentido, remarcó que la estrategia oficial apunta al recupero de los recursos: "Ahora vamos a empezar con los recuperos y ahí ese fondo seguramente se mantendrá en el tiempo”.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, explicó a Los Andes que la puesta en marcha del fondo implicó un proceso de coordinación complejo.

“En octubre de 2024 anunciamos que se ponía en marcha el resarcimiento y no fue fácil coordinar tantos subejecutores con criterios uniformes, por ejemplo, en materia de pliegos o pautas”, indicó. Incluso, señaló que el Gobierno decidió dar de baja procesos licitatorios cuando los montos superaban los presupuestos oficiales.

Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura del Gobierno provincial.

Baduí detalló que, en términos de montos, el nivel de compromiso de los fondos es elevado y que, en cantidad de obras, hay alrededor de 47 proyectos licitados, iniciados o en ejecución, muchos de los cuales se prevé que finalicen durante este año.

Además, destacó la inversión previa realizada por el Estado en la formulación de proyectos que no estaban originalmente diseñados y que comenzarían a materializarse a partir de 2026.

En relación con los costos, la funcionaria subrayó que el 95% de las obras fue adjudicado por debajo del presupuesto oficial. La única excepción fue el establecimiento depurador general, donde se detectó un error en el cómputo inicial. “Ahí fue donde hicimos el primer llamado de atención y dimos de baja tres obras”, explicó.

Finalmente, Baduí destacó que la disponibilidad inmediata de los fondos permitió pagar certificados de obra antes de los vencimientos legales, un factor que incidió en la alta concurrencia a las licitaciones.

“Eso hace a la competencia, con un promedio de entre ocho y diez ofertas en las obras de conectividad”, precisó, mientras que en los proyectos de Irrigación el promedio ronda las seis ofertas por licitación.

Inauguraciones previstas para el 2026

El Gobierno provincial prevé que una parte de las obras financiadas con el Fondo de Resarcimiento comience a inaugurarse durante el primer semestre de este año, con especial énfasis en los proyectos viales. Así lo indicó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, al detallar el estado de avance de las iniciativas en marcha.

“Algunas rutas se tienen que inaugurar en este primer semestre”, señaló la funcionaria, haciendo referencia a las Rutas Provinciales 153 y 171. En la misma línea, explicó que luego se sumarán obras vinculadas a cloacas y establecimientos potabilizadores, principalmente en proyectos ejecutados junto AYSAM y los municipios de Luján de Cuyo y Maipú, que fueron los que más licitaciones impulsaron en este rubro.

No obstante, Baduí aclaró que una parte de las obras en ejecución recién estaría finalizada en 2026. “Muchas de ellas van a estar terminadas en el 2026”, expresó.

Ruta Provincial 153 Ruta Provincial 153.

En ese marco, explicó que algunas iniciativas, particularmente las vinculadas a Irrigación, tienen plazos de ejecución más extensos. Como ejemplo, mencionó la modernización del sistema de Riego Canal Calise, que ya inició los movimientos de suelo y la instalación de obradores, pero que cuenta con un plazo de obra de 18 meses, por lo que su finalización está prevista para el próximo año.

La funcionaria también recordó que la puesta en marcha del Fondo de Resarcimiento implicó un proceso de coordinación complejo entre múltiples organismos.

“En octubre de 2024 anunciamos que se ponía en marcha el resarcimiento y no es fácil coordinar tantos subejecutores con criterios uniformes, por ejemplo en materia de pliegos o pautas”, explicó. En ese sentido, señaló que el Gobierno decidió dar de baja procesos licitatorios cuando los montos superaban los presupuestos oficiales.

En ese marco, Baduí valoró el rendimiento del Fondo de Resarcimiento y el proceso que implicó su puesta en marcha. Señaló que la ejecución de los recursos requirió diseñar una estructura nueva y formular proyectos que no estaban previstos originalmente.

“Me parece que es un buen rendimiento de todo lo que ha significado tener estos fondos y una estructura que no ha sido fácil de diseñar”, expresó.

La funcionaria agregó que el Estado provincial también debió invertir en la etapa de preinversión, especialmente en la formulación de los proyectos. En ese sentido, indicó que ese trabajo permitirá que varias de las obras comiencen a concretarse a partir de 2026.

“Que ya hoy varios de esos proyectos vean la luz en 2026 me parece importante”, concluyó.