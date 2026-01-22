Cornejo oficializó la Ruta Provincial 22 tras el traspaso de Nación de un tramo del Acceso Este

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este jueves la modificación de jurisdicción de un tramo clave de la Ruta Nacional Nº 7, que pasará a integrar la red vial provincial y será denominado Ruta Provincial Nº 22 , tras la firma de un decreto que convalida un convenio celebrado entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Tal como informó Los Andes en los últimos días, el traspaso del tramo vial ubicado en el ingreso a la Ciudad de Mendoza se terminó de concretar una vez que quedó habilitada al tránsito la Variante Palmira , a principios de octubre del año pasado.

Si bien este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto que oficializa el cambio de jurisdicción, el Gobierno provincial había confirmado la medida la semana pasada, luego de completarse el nuevo trazado de la Ruta Nacional 7.

“Desde que se inició la Variante Palmira sabíamos que este tramo iba a terminar siendo provincial . Por eso adelantamos tiempos y lo incorporamos al convenio, para poder trabajar en los proyectos sin demoras”, explicó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , en declaraciones a este medio.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 41, con fecha del 14 de enero de 2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo provincial ratificó la Resolución 1112/2025 del Consejo Ejecutivo de la DPV.

Ese instrumento aprobó el Convenio de Modificación de Jurisdicción del tramo Palmira – Nudo Vial (Avenida Costanera) de la Ruta Nacional Nº 7, comprendido entre los kilómetros 1011,50 y 1039,81, dentro del área urbana de la Ciudad de Mendoza.

Según se detalla en el decreto, la modificación de jurisdicción tiene carácter gratuito y no implica erogaciones ni compensaciones económicas, ni presentes ni futuras, para ninguna de las partes involucradas.

En ese marco, la Nación conserva la jurisdicción sobre la denominada Variante Palmira, lo que sería la nueva traza de la Ruta Nacional Nº 7, mientras que la Provincia incorpora el tramo anterior, que dejará de pertenecer a la red nacional y pasará a ser administrado como Ruta Provincial Nº 22.

El convenio ratificado tiene como antecedente el acuerdo firmado en mayo de 2025 entre la gestión de Cornejo y la Dirección Nacional de Vialidad, aprobado posteriormente por la Ley 9640.

A través de ese entendimiento, el organismo nacional encomendó a la Provincia la ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento integral de determinados tramos de rutas de jurisdicción nacional, conforme a lo establecido por el Decreto Nacional 1595/79.

Desde el Ejecutivo provincial se aclaró que el cambio de jurisdicción no implica una transferencia de competencias, servicios o funciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, que mantiene todas sus facultades y deberes sobre la nueva traza de la Ruta Nacional Nº 7.

En contrapartida, el tramo urbano incorporado por Mendoza queda formalmente integrado a la Red Vial Provincial bajo la denominación de Ruta Provincial Nº 22, y pasa a la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad

El decreto también instruye a las áreas competentes a adoptar las medidas necesarias para instrumentar el convenio y dispone la comunicación de la modificación jurisdiccional a la Legislatura, el Poder Judicial, los municipios comprendidos en el trazado y los organismos y empresas de servicios públicos con actuación en la zona.

El plan de obras de la Ruta 22

El tramo que ahora quedó bajo la órbita de la Provincia será intervenido en los próximos meses con una ambiciosa obra de remodelación vial. Según anticipó el Ejecutivo, se trata de la obra “más importante en materia vial de los últimos 50 años”.

El proyecto general contempla una inversión superior a los 90 millones de dólares, que será financiada a través del Fondo de Resarcimiento, y se ejecutará mediante tres procesos licitatorios: dos correspondientes a los 18,8 kilómetros ubicados en el departamento de Maipú y uno para los 11,6 kilómetros que atraviesan Guaymallén.

En el caso de Guaymallén, la intervención integral del Acceso Este incluye el reencarpetado asfáltico desde calle Sarmiento hacia el oeste, la ampliación a una tercera trocha en distintos sectores y la elevación de la traza entre Sarmiento y Urquiza.

A estas tareas se sumará la construcción de tres nuevos puentes en los cruces Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y Urquiza, además de la ampliación del puente existente en Arenales.

También están previstas obras de ampliación en los puentes sobre el canal Pescara y el carril Ponce, la renovación integral del sistema de iluminación, nueva señalización horizontal y vertical, sistemas de contención lateral, pavimentación de banquinas y mejoras en seguridad vial.

Parte de las obras complementarias, junto con trabajos hidráulicos, la creación de espacios verdes, paseos peatonales y ciclovías, estarán a cargo de la Municipalidad de Guaymallén.

