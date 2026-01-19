"Sin compensación": qué dice el convenio por el cual Milei cedió un tramo de la Ruta 7

Hace cuatro días , el Estado provincial tomó oficialmente posesión del tramo de la Ruta 7 que va desde la localidad de Palmira hasta el nudo vial ubicado en el ingreso a la Ciudad de Mendoza. Es decir, el Acceso Este .

El traspaso que hizo la gestión de Javier Milei a la de Alfredo Cornejo dio a luz la nueva Ruta Provincial 22 , que tiene según los documentos oficiales cerca de 30 kilómetros de extensión y en la cual la Provincia hará una inversión de más de 90 millones de dólares , con el objetivo de reparar y mejorar su infraestructura vial, tarea de la cual la Nación en los últimos años no se ocupó.

Una resolución de la Dirección Provincial de Vialidad (número 32) del 15 de enero cerró este proceso de transferencia, que duró varios meses. En esta pieza breve se incorporó oficialmente el tramo de la Ruta 7 cedido por la Nación al "nomenclador de Catastro Vial de la provincia" , con la denominación "Ruta Provincial Número 22" .

El convenio original para la cesión del tramo de la Ruta 7 a la provincia había sido firmado por el jefe de Vialidad nacional, Marcelo Campoy , y el de Vialidad provincial, Osvaldo Romagnoli , el 25 de setiembre del año pasado.

En efecto, la resolución 1112 de la DPV, del 30 de octubre pasado, da cuenta de que Vialidad provincial había suscripto con Vialidad nacional el 25 de setiembre el "convenio de modificación de jurisdicción de la Ruta Nacional Nro 7 - tramo: Palmira-Nudo Vial (avda Costanera) desde Km 1011,50 hasta el Km 1039,81 - Ciudad de Mendoza".

Aquel convenio quedó ratificado por el Consejo Ejecutivo de la DPV en la resolución 1112. Se trata de un acuerdo en el cual Vialidad provincial y Vialidad nacional dejaron por escrito un aspecto relevante de la transferencia del Acceso Este a la Provincia: "la modificación de jurisdicción que aquí se efectúa tiene carácter gratuito y no significa erogación y/o compensación alguna presente, ni futura para ninguna de las partes".

La frase se lee en la cláusula segunda del convenio de traspaso. En tanto otra cláusula, la séptima, se especifica que "la conservación y el mantenimiento, como así todos los derechos y obligaciones sobre el tramo descripto e indicado en el anexo I, quedará a cargo de Vialidad provincial a partir de la suscripción del presente convenio".

Finalmente, la cláusula octava señala que Vialidad nacional y Vialidad provincial "acuerdan el sometimiento de cualquier controversia que se genere con relación al presente acuerdo (a) la competencia jurisdiccional de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera resultar competente".

Las inversiones de Mendoza en el tramo cedido de la Ruta 7

La flamante RP22 será objeto de una refuncionalización integral que incluye la incorporación de una tercera trocha, una intervención que el Gobierno provincial calificó como "la más importante en materia vial de los últimos 50 años".

La obra en el tramo de la Ruta 7 que la Nación cedió demandará una inversión provincial estimada en 91,5 millones de dólares y será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento. Esta obra se ejecuta mediante tres procesos licitatorios: dos correspondientes a los 18,8 kilómetros ubicados en Maipú y una para los 11,6 kilómetros que atraviesan Guaymallén.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, explicó la semana pasada que la provincialización del Acceso Este está directamente vinculada a la modificación del trazado de la Ruta 7 tras la habilitación de la Variante Palmira.

“Hoy la ruta nacional va desde el Arco de Desaguadero hasta el río Mendoza. Desde allí comienza la Variante Palmira, que conecta con la Ruta 40 y continúa hacia Chile. El tramo entre el río Mendoza y el Nudo Vial deja de ser ruta nacional y pasa a ser provincial”, detalló.

“Desde que se inició la Variante Palmira sabíamos que este tramo iba a terminar siendo provincial. Por eso adelantamos tiempos y lo incorporamos al convenio, para poder trabajar en los proyectos sin demoras”, agregó.

Otro dato importante es que las obras en la exruta 7 se enmarcarán en una intervención más amplia que acordó la Provincia con Vialidad Nacional en mayo, con el objetivo de intervenir esta y otras rutas nacionales, como el Acceso Sur, en la Ruta 40.

Aquel convenio ya establecía que la Provincia "aportará el financiamiento para el citado Convenio, sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional. Por su parte, la Provincia podrá gestionar por ante el Poder Ejecutivo Nacional la adopción del sistema de gestión de concesión por peaje de los tramos de rutas descriptos".