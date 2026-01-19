Acceso Sur: el Gobierno avanza con la licitación y fijó fecha para el comienzo de las obras

El Gobierno de Alfredo Cornejo proyecta comenzar a mitad de 2026 las obras de remodelación integral del Acceso Sur , una intervención considerada clave para mejorar la circulación en uno de los corredores viales más transitados y deteriorados del Gran Mendoza .

Así lo confirmó este lunes el ministro de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , al brindar detalles sobre el avance del proceso licitatorio y el esquema de ejecución de la megaobra.

El inicio de los trabajos estará condicionado por la finalización de los estudios técnicos y la adjudicación de las licitaciones, que se encuentran en etapa preparatoria. Según explicó el funcionario, el 20 de febrero estarán disponibles los pliegos definitivos, tras lo cual se abrirá un plazo estimado de 30 a 45 días para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

“Hacia finales de marzo o principios de abril comenzaríamos con el análisis de las propuestas, por lo que es probable que a mitad de año ya estemos con las obras en marcha ”, señaló Mema.

La iniciativa fue presentada formalmente el viernes pasado y este lunes el ministro recorrió el sector junto a la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí , y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino .

La recorrida incluyó la traza principal del Acceso Sur y las calles paralelas que funcionarán como vías alternativas, con el objetivo de planificar un esquema de tránsito que permita sostener la circulación durante la ejecución de los trabajos.

Mema subrayó que la obra se llevará adelante sin interrumpir el tránsito, una modalidad que el Gobierno provincial ya aplicó en otros corredores estratégicos.

“La característica de las obras que venimos haciendo, como ocurrió con la Ruta 82, es que se ejecutan mientras los autos siguen circulando. No se para el tránsito”, afirmó.

No obstante, reconoció que esta decisión exige una planificación previa para minimizar los inconvenientes. “Si no se prepara bien, se transforma en un caos. Por eso estamos trabajando con anticipación”, advirtió.

En ese sentido, el objetivo del Gobierno provincial es replicar el esquema de ordenamiento del tránsito que anunció la Municipalidad de Guaymallén para el Acceso Este.

En ese caso, la comuna que conduce Marcos Calvente implementará a partir del 9 de febrero una serie de cambios en la circulación con el fin de anticiparse a los cortes parciales que implicará la ejecución de la obra y reducir el impacto sobre los conductores.

En el Acceso Sur, el ministro destacó además el trabajo conjunto con el municipio de Luján de Cuyo y Vialidad Provincial para acondicionar las colectoras y calles paralelas.

“La Provincia ejecutó la rotonda en Ruta 60 y Terrada, la municipalidad asfaltó la calle Terrada y se realizaron trabajos coordinados para que el tránsito en las paralelas sea fluido mientras dure la obra”, explicó.

Peajes y el sector privado

Además, el Ejecutivo provincial evalúa un esquema de participación del sector privado, especialmente de los frentistas, en obras complementarias.

“Queremos hacer intervenir a los privados con parte del asfalto y de las obras. Es una forma de multiplicar los esfuerzos entre la Provincia, Luján y el sector privado”, sostuvo Mema.

La inversión total del proyecto es una de las más relevantes en materia vial para el Gran Mendoza e incluye, además de la tercera vía entre Azcuénaga y Paso, la construcción de los nuevos puentes en Castro Barros, Zapiola y Malabia. En paralelo, el Gobierno analiza el futuro sistema de peaje que se aplicará una vez finalizadas las obras.

“No hay definiciones todavía, pero sí tenemos claro que debe ser un sistema free flow, sin barreras, y con incentivos o descuentos para quienes lo utilicen de manera habitual”, concluyó el ministro.

Los detalles de la obra

La obra se estructura en dos paquetes licitatorios, con un punto de división en la calle Azcuénaga. El primer tramo se extiende por 7,72 kilómetros, desde Azcuénaga hacia el norte hasta calle Paso, y contempla una transformación estructural de la traza.

Entre las principales intervenciones se destaca la incorporación de una tercera trocha por sentido y la construcción de tres puentes elevados en los cruces con las calles Malabia, Castro Barros y Zapiola, considerados puntos críticos por la congestión vehicular. Para este sector, el llamado a licitación está previsto para el 20 de febrero.

El segundo tramo comprende 8 kilómetros, desde Azcuénaga hasta el empalme con la Variante Palmira. Allí se ejecutará un reencarpetado integral de la calzada, junto con la adecuación de banquinas, accesos y mejoras en la infraestructura vial existente.

Este paquete demandará una inversión estimada en 26 millones de dólares y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, según precisaron desde el Ministerio de Infraestructura.