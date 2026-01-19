Javier Milei viaja a Davos en una gira clave para el Gobierno: esperan un posible encuentro con Trump

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial reunirá a los líderes mundiales más importantes del mundo en medio de un alborotado contexto geopolítico.

Este lunes, el presidente Javier Milei parte rumbo a Davos, Suiza, donde participará de la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial entre el 19 y el 23 de enero, en lo que se perfila como una de las misiones más determinantes de su gestión.

Para el Gobierno, la visita tiene dos objetivos centrales: posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital internacional y profundizar la “batalla cultural” contra el colectivismo y la llamada agenda “woke”, en un escenario que reunirá a la élite financiera global y a líderes de primer nivel.

El momento más destacado de la agenda será el miércoles a las 11.45 (hora argentina), cuando Milei suba al estrado principal del Foro para ofrecer un discurso ante la audiencia internacional que, de acuerdo con fuentes oficiales, podría durar alrededor de 30 minutos. Se espera que allí ratifique el alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defienda la apertura comercial irrestricta y critique las posturas colectivistas y progresistas.

Expectativa por un posible encuentro con Donald Trump Además de su intervención formal, hay una fuerte expectativa en los pasillos del Foro por un posible encuentro bilateral, o al menos un cruce informal, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien también asistirá a la cumbre.

reunion milei trump Expectativas por una reunión entre Trump y Milei. EFE La agenda de Milei en Davos Más allá de la retórica política, la agenda de Milei incluirá una serie de reuniones con altos ejecutivos del sistema financiero global, con el objetivo de atraer inversiones y consolidar la presencia de Argentina en los mercados internacionales. Tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs). También se sumarán a la mesa Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

La cumbre se desarrollará en un contexto internacional alborotado y marcado por tensiones geopolíticas, como el reciente operativo de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, y el nuevo conflicto por los planes del presidente norteamericano respecto a Groenlandia.