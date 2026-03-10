Un intendente radical defendió las PASO para elegir candidatos en 2027

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , se pronunció a favor de mantener las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) en medio del debate que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei sobre una reforma electoral de cara a 2027.

Las declaraciones del intendente radical se dan en un escenario político donde comienzan a perfilarse posibles candidatos dentro del oficialismo provincial para la próxima disputa por la gobernación.

El año 2027 estará marcado por elecciones ejecutivas a nivel nacional, provincial y municipal. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei analiza impulsar una reforma política que incluiría modificaciones en el sistema electoral y la eventual eliminación de las PASO.

Aunque todavía no se conoce la letra chica del proyecto, el Presidente adelantó durante la apertura de sesiones ordinarias que buscará avanzar en cambios estructurales.

“Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral para que los representantes sean responsables ante sus representados”, planteó el jefe de Estado en su discurso ante el Congreso.

La postura de Ulpiano Suárez

En ese marco, Suárez fue uno de los primeros dirigentes del oficialismo mendocino en expresar una posición pública respecto del sistema de primarias. El jefe comunal consideró que eliminar las PASO podría generar efectos no deseados en la vida interna de los partidos.

“No sé si ha sido tan buena la experiencia de no tener PASO en el último proceso electoral. Las pruebas están en los despioles dentro de los partidos, divisiones y demás”, señaló Suarez durante su participación en el Desayuno de Coviar.

Según planteó, la ausencia de ese mecanismo puede derivar en que las candidaturas se definan de manera más cerrada dentro de las estructuras partidarias.

“En definitiva, a veces termina un pequeño grupo de dirigentes definiendo quiénes son los candidatos. Yo quiero que al próximo gobernador de Mendoza lo elijan los mendocinos”, afirmó.

Ulpiano Suarez - desayuno de Coviar El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, en el Desayuno de Coviar. Daniel Caballero / Los Andes.

En esa línea, sostuvo que las primarias abiertas siguen siendo una herramienta válida para ampliar la participación, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir su obligatoriedad. “Puede haber primarias abiertas que no sean obligatorias, es una alternativa”, señaló.

Para el intendente capitalino, cualquier cambio en las reglas electorales debe analizarse con cautela. “Hay que ser muy cuidadoso cuando uno mete mano en las reglas de juego. Más allá de que bajar el gasto de la política puede ser empático en el momento, puede terminar siendo un tiro en el pie”, advirtió.

Reforma electoral: el plan de Nación

Desde fines del año pasado, el Gobierno nacional trabaja en un paquete de reformas políticas que buscará implementar para el ciclo electoral de 2027.

Entre las modificaciones que se analizan figuran nuevos requisitos para competir en elecciones nacionales, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la eliminación o la no obligatoriedad de las PASO.

También se estudia coordinar el calendario electoral con las provincias, un tema que ha sido conversado con distintos gobernadores en reuniones realizadas en los últimos meses.

La intención del oficialismo nacional es avanzar con el debate legislativo durante 2026 para que el nuevo esquema electoral pueda aplicarse en los próximos comicios ejecutivos.

Cabe recordar que en 2025 el Congreso aprobó la suspensión de las primarias para las elecciones de ese año y la implementación de la Boleta Única, medidas que contaron con amplio respaldo parlamentario.

Los pretendientes al sillón de San Martín

Las definiciones sobre el sistema electoral aparecen en paralelo con los primeros movimientos dentro del oficialismo provincial en torno a la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo en el Sillón de San Martín.

Suárez ya ha manifestado públicamente su intención de competir por la gobernación y no es el único dirigente radical que aparece en ese radar. Entre los posibles aspirantes también figura el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar. No sé descartan que con el correr del año aparezcan otros nombres del gabinete.

En el espacio oficialista también se menciona al diputado nacional Luis Petri, quien tras su pase a La Libertad Avanza aparece como una figura con respaldo desde la Casa Rosada, aunque el propio dirigente ha señalado que durante 2026 evitará hablar de candidaturas.

Tadeo García Zalazar - Luis Petri - Ulpiano Suarez Tadeo García Zalazar, Luis Petri y Ulpiano Suarez los primeros en lanzar sus candidaturas a gobernador en 2027.

¿Un frente con peronistas y radicales?

Mientras tanto, en el peronismo comenzó a tomar forma la idea de construir un “frente amplio” para las elecciones de 2027. La iniciativa es impulsada principalmente por intendentes del PJ, a partir de los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de 2025 y en los comicios municipales realizados en febrero.

En ese contexto y en las últimas semanas han comenzado a circular fotos entre jefes comunales de distintos espacios políticos, como el propio Suárez, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el peronista Matías Stevanato de Maipú.

Consultado sobre la posibilidad de un armado electoral con sectores peronistas, el intendente capitalino diferenció los acuerdos políticos de las alianzas electorales. Según explicó, puede haber diálogo y consensos sobre temas estructurales para la provincia aun cuando los espacios compitan entre sí.

“Siempre diferencio lo que son las alianzas electorales que a veces el pragmatismo lleva a conformar algunas alianzas para ganar una elección o obtener más bancas. Predico y aliento grandes acuerdos sobre los temas importantes de Mendoza”, sostuvo.

Ulpiano Suárez-Matías Stevanato-Esteban Allasino Los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Ulpiano Suarez (Ciudad) y Esteban Allasino (Luján de Cuyo).

No obstante, dejó en claro su distancia respecto de un eventual regreso del kirchnerismo al poder nacional. “Lejos estoy de querer que vuelva el kirchnerismo y el populismo”, afirmó, aunque remarcó que nunca ha cerrado la puerta al diálogo con otros sectores políticos.

En esa línea, consideró que la provincia se encuentra en una etapa de ordenamiento institucional, marcada por el equilibrio fiscal y la inversión pública, que debería permitir dar un salto de la “revolución de lo sencillo” a la “revolución de lo complejo”.

También expresó diferencias con el estilo político del presidente Javier Milei, especialmente en relación con la forma de convocar al diálogo y evitar profundizar la grieta política.

"Para que no se malinterprete alguna diferencia que planteo respecto del presidente Javier Milei en cuanto a los tonos y la forma en que él tiene que convocar al diálogo y la unidad y no seguir confirmando una grieta que ya existe", finalizó el intendente de Ciudad.

Ulpiano Suárez-UCR Nación-intendentes El intendente Ulpiano Suárez presidió el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales en Santa Fe. Prensa UCR

Los "banques" de exgobernadores a Ulpiano

En medio de ese escenario, la figura de Suárez también comenzó a recibir respaldos dentro del radicalismo durante las actividades políticas de la Vendimia 2026.

El exgobernador y actual senador nacional, Rodolfo Suarez destacó la experiencia de gestión del actual intendente de la capital y lo mencionó como un potencial candidato a la gobernación.

"Ulpiano Suárez tiene toda la experiencia en la gestión de gobierno, ha sido un buen gestor y es un potencial candidato", expresó el ahora legislador nacional.

Exgobernadores Dos exgobernadores opinaron a favor de la candidatura a gobernador de Ulpiano Suárez. Foto: Daniel Caballero.

Otro dirigente con peso en la Unión Cívica Radical, el exvicepresidente Julio Cobos, también consideró que la responsabilidad de conducir la provincia podría recaer en alguno de los dirigentes que hoy aparecen en carrera, entre ellos Suárez, García Zalazar o Petri.

"Hoy estoy más allegado a Ulpiano Suárez, quien me ha pedido colaboración, está muy preocupado por el tema de vivienda, a Luis Petri lo ayudé en la interna pero dio un salto a otro espacio. Pero los tres son buenos candididatos", sentenció el exdiptuado nacional.