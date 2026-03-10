Protesta policial en Jujuy: reclamaron aumentos salariales frente a la Casa de Gobierno y hubo incidentes.

Un grupo de policías y familiares de efectivos se manifestó frente a la Casa de Gobierno de Jujuy para reclamar aumentos salariales , en una protesta que comenzó de forma pacífica, pero que con el correr de las horas terminó con momentos de tensión e incidentes .

La movilización se realizó en la Plaza Belgrano, en el marco de un conflicto salarial que lleva varias semanas y que involucra a integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales.

La administración provincial había anunciado en las últimas horas un acuerdo salarial, pero familiares de policías rechazaron la propuesta al considerar que no se acerca al reclamo inicial , que exige un incremento del 50% en los salarios .

Con el paso de las horas, la situación se volvió más tensa. Ya durante la noche, entre los manifestantes que rodeaban el edificio del Poder Ejecutivo aparecieron algunas personas con el rostro cubierto que arrojaron pirotecnia hacia la sede gubernamental .

Ante esta situación, las autoridades dispusieron un cordón policial en los accesos al edificio y reforzaron la seguridad con la presencia de efectivos de Infantería.

Lo que no se puede entender es a policías tirando rejas y quemando gomas frente a la Casa de Gobierno. Cuando la fuerza que debe cuidar el orden cruza esa línea, el problema ya no es solo salarial

Además, un grupo de manifestantes intentó derribar una de las rejas del edificio, lo que generó mayor tensión en el lugar. Si bien no se registraron enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, la protesta se extendió durante varias horas.

El origen del conflicto

Según informó Todo Jujuy, el reclamo salarial comenzó cuando policías de la provincia salieron a la calle para exigir un aumento en el salario básico, además de mejoras en las condiciones laborales.

También plantearon mejoras en las condiciones de trabajo, revisar aspectos vinculados a la reforma laboral, recursos y la infraestructura de las dependencias policiales. El malestar se profundizó luego de que trascendiera que se habían otorgado aumentos diferenciados a ciertos sectores de la fuerza.

Según medios locales, los incrementos alcanzaron hasta el 70% para altos rangos y áreas específicas, como custodios de autoridades y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales.

Tras conocerse esa situación, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, anunció que las resoluciones que establecían esos aumentos quedarían sin efecto, lo que permitió descomprimir momentáneamente la protesta.

El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda provincial, Federico Cardozo, junto a representantes de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario.

Durante ese encuentro, el Gobierno provincial solicitó que los manifestantes presenten un nuevo petitorio formal para continuar con las negociaciones en una reunión prevista para este martes. Los voceros del reclamo ratificaron su postura: buscan un aumento salarial del 50%, distribuido en 30% al salario básico y 20% en otros ítems.