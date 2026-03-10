10 de marzo de 2026 - 12:48

El inesperado saludo entre Macri y Kicillof en Expoagro: "Lo quiero mucho"

Ambos referentes políticos quedaron sentados frente a frente en la cena inaugural del evento que reunió a funcionarios, empresarios y expositores.

El inesperado saludo entre Macri y Kicillof en Expoagro: Lo quiero mucho

El inesperado saludo entre Macri y Kicillof en Expoagro: "Lo quiero mucho"

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof coincidieron este lunes en la cena de inauguración de Expoagro, el principal encuentro agroindustrial del país, donde compartieron mesa y protagonizaron un breve saludo.

Leé además

Macri bailó “I Gotta Feeling” en una boda familiar.

Mauricio Macri sorprendió con un pogo en la boda de Emily Lucius
boxeando contra nadie

Boxeando contra nadie

Según trascendió, ambos dirigentes quedaron sentados frente a frente por disposición del protocolo del evento, lo que derivó en un apretón de manos entre los dos referentes políticos.

macri kicillof
Macri y Kicillof compartieron mesa en la Expoagro.

Macri y Kicillof compartieron mesa en la Expoagro.

Consultado por la prensa sobre el encuentro, Macri ironizó con la situación. “Lo quiero mucho”, respondió entre risas y sumó: "No tuve la oportunidad (de hablar con él). Solamente fue un saludo formal, como corresponde a la gente educada". Ante consultas de Noticias Argentinas, desde el entorno del gobernador señalaron que se trató simplemente de un "saludo protocolar".

En la cena también participaron diversas figuras del ámbito político y empresarial vinculadas al sector agroindustrial. Entre ellas estuvieron el dirigente libertario Sebastián Pareja y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.

Embed

Durante sus intervenciones en el encuentro, Kicillof destacó el rol de la provincia de Buenos Aires dentro del sector agropecuario y la definió como “la principal provincia agropecuaria” del país.

Por su parte, Macri aprovechó su exposición para elogiar la gestión económica del presidente Javier Milei, pero reiteró la petición de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el triangulo roto

El triángulo roto

Fernando de Andreis, secretario general del Pro, dijo que el partido fue sostén de Milei en el Congreso cuando la situación era picante. Foto: Ramiro Gómez.

Fernando de Andreis: "Milei nos afanó muchas banderas, pero trataremos de que sea temporal"

Milei habló de la denuncia contra Tapia, negó tensiones con Villarruel y apuntó contra Quintanilla.

Javier Milei apuntó contra la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"

Javier Milei y Mauricio Macri

La venganza será terrible