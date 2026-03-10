Ambos referentes políticos quedaron sentados frente a frente en la cena inaugural del evento que reunió a funcionarios, empresarios y expositores.

El inesperado saludo entre Macri y Kicillof en Expoagro: "Lo quiero mucho"

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof coincidieron este lunes en la cena de inauguración de Expoagro, el principal encuentro agroindustrial del país, donde compartieron mesa y protagonizaron un breve saludo.

Según trascendió, ambos dirigentes quedaron sentados frente a frente por disposición del protocolo del evento, lo que derivó en un apretón de manos entre los dos referentes políticos.

macri kicillof Macri y Kicillof compartieron mesa en la Expoagro. José Godoy Consultado por la prensa sobre el encuentro, Macri ironizó con la situación. “Lo quiero mucho”, respondió entre risas y sumó: "No tuve la oportunidad (de hablar con él). Solamente fue un saludo formal, como corresponde a la gente educada". Ante consultas de Noticias Argentinas, desde el entorno del gobernador señalaron que se trató simplemente de un "saludo protocolar".

En la cena también participaron diversas figuras del ámbito político y empresarial vinculadas al sector agroindustrial. Entre ellas estuvieron el dirigente libertario Sebastián Pareja y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.

"Lo quiero mucho a Kicillof"



Mauricio Macri ironizó sobre la cena que compartió con el gobernador de Buenos Aires en la Expoagro. pic.twitter.com/16lwcKPe91 — Corta (@somoscorta) March 10, 2026 Durante sus intervenciones en el encuentro, Kicillof destacó el rol de la provincia de Buenos Aires dentro del sector agropecuario y la definió como “la principal provincia agropecuaria” del país.