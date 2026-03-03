Detuvieron a tres mujeres que viajaban a Mendoza con más de dos kilos de cocaína en sus cuerpos

Tres mujeres de nacionalidad boliviana fueron detenidas tras ser descubiertas con casi 200 cápsulas con más de dos kilos de cocaína en sus cuerpos mientras viajaban en colectivo con destino final a Mendoza .

El procedimiento, se realizó en la provincia de Tucumán a la altura del kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9 y tomó un giro inesperado cuando las tres pasajeras bolivianas de un ómnibus proveniente de San Salvador de Jujuy comenzaron a mostrar signos de malestar físico.

Ante las molestias abdominales manifestadas por las mujeres, y bajo la sospecha de estar frente a un presunto tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de "capsuleras" , los uniformados procedieron a su traslado inmediato al Hospital de Trancas.

Allí, mediante la realización de placas radiográficas , se confirmó la presencia de cuerpos extraños en el interior de sus organismos.

Dada la gravedad del cuadro y el riesgo inminente para la salud de las involucradas, fueron derivadas al Centro de Salud Zenón Santillán en San Miguel de Tucumán para recibir atención especializada. Bajo supervisión médica, las tres mujeres lograron evacuar un total de 198 cápsulas .

Personal de criminalística sometió el contenido de los envoltorios a las pruebas de campo Narcotest, las cuales confirmaron que se trataba de cocaína. El pesaje final de la droga arrojó un total de 2 kilos con 328 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se procedió al secuestro del estupefaciente y a la detención inmediata de las tres ciudadanas implicadas en el hecho.