3 de marzo de 2026 - 21:24

Detuvieron a tres mujeres que viajaban a Mendoza con más de dos kilos de cocaína en sus cuerpos

Las detenidas viajaban en un ómnibus de larga distancia y fueron descubiertas tras manifestar dolores abdominales.

Tres detenidas por trasladar cocaína dentro de sus cuerpos&nbsp;

Tres detenidas por trasladar cocaína dentro de sus cuerpos 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres mujeres de nacionalidad boliviana fueron detenidas tras ser descubiertas con casi 200 cápsulas con más de dos kilos de cocaína en sus cuerpos mientras viajaban en colectivo con destino final a Mendoza.

Leé además

La joven tenía 24,03 gramos de cocaína.

Detuvieron a una menor de edad con 15 "ravioles" de cocaína pero solo la llevaron con su mamá

Por Redacción Policiales
E.E.A., de 28 años, fue detenido con droga. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Iba por la calle con 80 gramos de cocaína y una balanza digital: lo detuvieron en Maipú

Por Redacción Policiales

El procedimiento, se realizó en la provincia de Tucumán a la altura del kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9 y tomó un giro inesperado cuando las tres pasajeras bolivianas de un ómnibus proveniente de San Salvador de Jujuy comenzaron a mostrar signos de malestar físico.

Ante las molestias abdominales manifestadas por las mujeres, y bajo la sospecha de estar frente a un presunto tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de "capsuleras", los uniformados procedieron a su traslado inmediato al Hospital de Trancas.

Cocaína en cápsulas

Allí, mediante la realización de placas radiográficas, se confirmó la presencia de cuerpos extraños en el interior de sus organismos.

Dada la gravedad del cuadro y el riesgo inminente para la salud de las involucradas, fueron derivadas al Centro de Salud Zenón Santillán en San Miguel de Tucumán para recibir atención especializada. Bajo supervisión médica, las tres mujeres lograron evacuar un total de 198 cápsulas.

Personal de criminalística sometió el contenido de los envoltorios a las pruebas de campo Narcotest, las cuales confirmaron que se trataba de cocaína. El pesaje final de la droga arrojó un total de 2 kilos con 328 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se procedió al secuestro del estupefaciente y a la detención inmediata de las tres ciudadanas implicadas en el hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Secuestraron más de 500 dosis de cocaína en el Campo Papa 

Secuestran más de 500 dosis de cocaína durante allanamientos en el Campo Papa

Por Redacción Policiales
Detienen a una mujer en Catamarca que había ingerido 90 cápsulas con cocaína y se dirigía a Mendoza.

Viajaba hacia Mendoza con 90 cápsulas de cocaína en el cuerpo, sufrió convulsiones y quedó detenida

Por Redacción Policiales
Se esperan tormentas para este miércoles en Mendoza.

Cielo nublado y tormentas en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima este miércoles

Por Redacción Política
En Mendoza, cayó 6,1% la cantidad de juicios laborales entre 2024 y 2025

En un año, cayó 6,1% la cantidad de juicios laborales en Mendoza

Por Sandra Conte