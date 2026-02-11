11 de febrero de 2026 - 11:07

Iba por la calle con 80 gramos de cocaína y una balanza digital: lo detuvieron en Maipú

El hombre fue detectado durante un patrullaje de rutina en el barrio Unidos por la Esperanza.

E.E.A., de 28 años, fue detenido con droga. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Durante un patrullaje de rutina, la Policía detuvo este miércoles en Maipú a un hombre que tenía en su poder 80 gramos de cocaína y una balanza digital.

Esta madrugada, cerca de las 0.30, personal policial que recorría el interior del barrio Unidos por una Esperanza observó a un sujeto que, al advertir la presencia de los efectivos, se fugó por un descampado, arrojando por el camino una bolsa y un objeto de color gris.

Tras una breve persecución a pie, los uniformados lograron alcanzarlo y detenerlo, siendo identificado como E.E.A., de 28 años.

Posteriormente, se realizó un rastrillaje en la zona, derivando en el secuestro de una bolsa de nylon blanca que contenía la droga y una balanza digital de color gris.

Por directivas del Ayudante Fiscal en turno, el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente y se dio intervención a personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que realizó sobre una muestra de la sustancia el test de rigor, dando como resultado positivo para cocaína, con un peso total de 79,91 gramos. El caso fue derivado al Juzgado Federal de turno.

