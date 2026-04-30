30 de abril de 2026 - 14:13

Allanamientos por usurpar casas y extorsionar a sus dueños: 8 detenidos y secuestro de armas y drogas

Se realizaron hoy 20 allanamientos simultáneos en distintas zonas de Guaymallén.

Allanamientos en Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Allanamientos en Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante una batería de allanamientos por usurpaciones de casas, la Policía detuvo a 8 personas y decomisó armas y municiones, además de secuestrar cocaína y marihuana.

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Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, esta mañana se realizaron 20 allanamientos simultáneos en Guaymallén en el marco de una investigación por extorsión y usurpación de viviendas, donde luego se negociaba droga.

Como resultado parcial del operativo realizado en los barrios Soeva, Belgrano, San Jorge y asentamiento Finca Badano, se detuvo a 8 personas, otras 4 quedaron en calidad de aprehendidos y se secuestraron 5 armas de fuego y 646 cartuchos de distintos calibres. Además, se hallaron 2,5 kilos de marihuana, 863 gramos de cocaína, dos chalecos antibalas y dinero.

El despliegue fue supervisado por la jueza penal Natalia Didier, el fiscal Lauro Monticone y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, junto a los directores generales de la Policía, Marcelo Calipo, y de Investigaciones, José Vega.

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El fiscal Lauro Monticone, la jueza Natalia Didier (al centro) y la ministra Mercedes Rus (derecha). Gentileza Ministerio de Seguridad.

El fiscal Lauro Monticone, la jueza Natalia Didier (al centro) y la ministra Mercedes Rus (derecha). Gentileza Ministerio de Seguridad.

“Estamos yendo a buscar a los delincuentes a su lugar, en este caso por extorsiones y usurpaciones que desalojaban a familias, un problema de fondo vinculado a la productividad social y las drogas”, sostuvo la ministra.

En la misma línea, Rus destacó el trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y remarcó que se trata de un abordaje “coordinado y de manera inteligente para enfrentar el delito”.

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