Fue despedido y en venganza intentó incendiar el circo en el que trabajaba.

Este miércoles por la noche en Comodoro Rivadavia , un hombre fue detenido tras intentar incendiar las intalaciones de un circo ubicado sobre la avenida Ducós, detrás del Colegio Perito Moreno. El ataque se produjo como una presunta represalia, luego de que el agresor fuera despedido de la compañía un día antes .

Según informaron fuentes policiales, el sujeto había sido desvinculado el martes tras ser sorprendido realizando una maniobra fraudulenta con el cobro de entradas dentro del predio. Sin embargo, lejos de aceptar la decisión, regresó al lugar al día siguiente con intenciones de incendiar todo.

El foco ígneo se inició alrededor de las 22:00 horas en un sector contiguo a la carpa principal, donde se encontraban acumuladas varias telas. El agresor aprovechó la oscuridad para iniciar el fuego, pero fue visto por los trabajadores del circo, quienes sofocaron las llamas antes de que se extendieran hacia la estructura mayor.

Casualmente, en el momento del ataque, el propietario del circo se encontraba en la Comisaría Primera radicando la denuncia por la estafa de las entradas cuando fue alertado de que el exoperario estaba nuevamente en el predio provocando el incendio.

Tras el intento de incendio, el sospechoso se dio a la fuga a pie. El segundo jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, detalló que se montó un operativo basado en las descripciones aportadas por los testigos, logrando la aprehensión del individuo a pocas cuadras del lugar.

Al momento de la caputa, los empleados del circo, intentaron agredir al acusado y la situació no escaló por la intervención de los efectivos policiales.

El detenido permanece alojado en dependencias policiales y fue puesto a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de control de detención. En tanto, personal de Bomberos intervino de manera preventiva en el predio para asegurar que no haya riesgos de reactivación del fuego.