Un incendio destruyó un salón de eventos y una casa en Luján

Las llamas destruyeron por completo un salón de eventos y una vivienda en calle Taboada; no hubo heridos, pero se registraron explosiones durante el operativo.

Un importante incendio se desató esta mañana en un salón de eventos ubicado en Luján de Cuyo, provocando pérdidas totales tanto en el local como en una vivienda lindera.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:15 en un inmueble situado sobre calle Taboada al 1800, donde un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el siniestro. De inmediato, personal de la Comisaría 48°, junto a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios, se desplazaron al lugar para controlar la situación.

Según las primeras informaciones, las llamas afectaron por completo el salón de eventos y la casa contigua. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas ni daños en viviendas cercanas.

Durante las tareas de extinción, los efectivos advirtieron la presencia de explosiones en el interior del inmueble. Por el momento, se desconoce si se trató de elementos inflamables afectados por el calor u otra causa.