23 de abril de 2026 - 08:58

Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este destruyó puestos y una cámara de refrigeración

El fuego se originó en cámaras de refrigeración y afectó dos puestos del predio, provocando pérdidas de mercadería. Bomberos lograron controlar las llamas y no se reportaron heridos de gravedad.

Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este&nbsp;

Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este 

Foto:

Ministerio de Seguridad
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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio se desató durante la noche del miércoles en el Mercado Cooperativo del Este, ubicado sobre el lateral sur de la Ruta 7, en Guaymallén, y generó importantes daños materiales en el interior del predio.

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El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, firmaron un convenio de asistencia tecnológica. 

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El hecho ocurrió alrededor de las 23.50, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de fuego en el lugar. Al arribar, personal policial constató que las llamas se propagaban por los pasillos internos, por lo que se solicitó la intervención de dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este
Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este

Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este

Tras un intenso operativo, los bomberos lograron sofocar el incendio mediante tareas de extinción y enfriamiento. Según las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado en cámaras de refrigeración, afectando dos casillas correspondientes a los puestos 183 y 184.

Como consecuencia, se registraron pérdidas de mercadería y daños en una cámara de frío. En el lugar fueron asistidas dos personas identificadas como M. E. O. (60) y C. C., sin que se informaran, hasta el momento, lesiones de gravedad.

Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este
Grave incendio en el Mercado Cooperativo del Este

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Las autoridades trabajan ahora en determinar las causas que originaron el siniestro. Interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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