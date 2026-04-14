Incendio y horror: murieron tres jóvenes; una víctima embarazada fue hallada dentro de un placard

Este lunes por la madrugada, en el barrio De Vicenzo , en la localidad bonaerense de Del Viso (Pilar) , un incendio consumió una vivienda y se cobró la vida de tres jóvenes. La tragedia, que habría sido originado por un artefacto de calefacción, dejó además a una menor de 13 años y a un matrimonio heridos.

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El fuego se desató en una propiedad de dos plantas ubicada en la calle Golf Club Necochea , entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. La principal hipótesis apunta a que una estufa inició una llama que derivó en una explosión que hizo que el fuego se propagara por toda la casa.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Milagros Maidana (21), su hermano Tomás Maidana (19) y la pareja de este último, Milagros Arenales (21), quien cursaba un embarazo de cinco meses .

Los detalles que trascendieron del hallazgo de los cuerpos son desgarradores. Según informó Pilar Diario, los tres jóvenes quedaron atrapados en la planta superior sin posibilidad de salir. Tomás Maidana intentó sin éxito arrancar la reja de una ventana para escapar y su pareja, Milagros Arenales fue encontrada dentro de un placard , donde se presume que intentó refugiarse de las llamas.

Mientras el fuego consumía la planta alta, el dueño de la propiedad subió al techo y con un hacha intentó romper la estructura para rescatar a los jóvenes atrapados. Sin embargo, no pudo lograrlo y terminó con heridas cortantes e intoxicación por monóxido de carbono.

Foto del trágico incendio en el que murió una joven embarazada, su novio y su cuñada.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Del Viso, de la Provincia de Buenos Aires y de San Isidro, junto a personal de Defensa Civil y la Policía Científica. Operarios de la empresa Naturgy también se presentaron para interrumpir el suministro de gas.

El estado de salud de los sobrevivientes

Una menor de 13 años fue derivada al Hospital Falcón de Del Viso. Por su parte, el matrimonio propietario de la vivienda fue trasladado al Hospital Central de Pilar. Todos se encuentran internados en estado delicado.

dos-de-las-victimas-fatales-por-el-incendio-foto-gentileza-pilar-a-diario-GOUHT4F74ZBHXLFW26O46MAPII Milagros y Tomás Maidana, los hermanos que murieron en el incendio en Pilar.

Dolor por la muerte de los tres jóvenes

La Escuela Secundaria Técani N°2, establecimiento escolar donde fueron alumnos los hermanos, emitió un comunicado recordando a los chicos: "Estimada comunidad educativa. Con inmenso dolor lamentamos el fallecimiento de dos exestudiantes de nuestra institución, Milagros Maidana y Tomás Maidana, víctimas del trágico incendio ocurrido la madrugada del domingo en De Vicenzo, Del Viso. Acompañamos con cariño y respeto el profundo duelo de sus familias y compañeros", expresaron.

Por otro lado, una joven lamentó: "Es muy triste para nosotros, como familia de Milagros Arenales, este accidente que se llevó la familia completa... a mi prima, a su bebé, a su pareja y a su cuñada. Dos familias destrozadas".