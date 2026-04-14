Se quitó la vida una joven abogada que había denunciado a su ex por la difusión de un video íntimo

La tragedia ocurrió el sábado en Santiago del Estero. La joven había acudido a la Justicia semanas antes para denunciar maltrato físico, psicológico y la difusión de videos íntimos en grupos de WhatsApp.

Conmoción en Pinto: se quitó la vida una joven abogada que había denunciado a su ex por violencia.

La ciudad santiagueña de Pinto está conmocionada tras la muerte de Verónica Shadya Altamirano, una abogada y profesora de danza de 29 años. Su fallecimiento, ocurrido este sábado, desató una investigación judicial, ya que la joven había intentado buscar auxilio legal denunciando a su expareja apenas semanas atrás.

El cuerpo de Verónica fue hallado por su padre, un reconocido odontólogo de la zona, quien dio aviso a las autoridades. A partir de ese momento, los antecedentes de la víctima con la Justicia se volvieron el eje central de la causa.

Denuncias y amenazas antes de la tragedia El pasado 1 de marzo, Verónica se presentó en la Comisaría 17 de Pinto para radicar una denuncia contra su expareja. Según su declaración, el vínculo había terminado el 26 de febrero debido a una situación que calificó de "insostenible".

policía tucuman La joven había denunciado a su expareja semanas antes de la tragedia. Contexto Tucumán En su acusación, la joven detalló un calvario de maltrato psicológico, verbal, físico y sexual. La joven denunció que el hombre había mostrado imágenes y videos de sus relaciones sexuales en una reunión de amigos y los había difundido a través de grupos de WhatsApp.

Sobre lo último, Verónica reveló que cada vez que intentaba denunciarlo, él la amenazaba. Además, reveló que el acusado ya habría tenido comportamientos similares con parejas anteriores.