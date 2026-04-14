Susto e incendio en varias oficinas de la Municipalidad de Guaymallén: habrá atención restringida

Oficinas de la Municipalidad de Guaymallén fueron alcanzadas esta madrugada por un incendio, aunque sin lamentar heridos.
Durante la madrugada, el fuego afectó al tercer piso del edificio de calle Libertad. No hubo que lamentar heridos.
Oficinas de la Municipalidad de Guaymallén fueron alcanzadas esta madrugada por un incendio, aunque sin lamentar heridos.
El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de este martes. Según informaron a Los Andes desde el municipio, las llamas afectaron "una parte del tercer piso", donde funciona el Data Center y hay un depósito del área de compras y suministros, que tenía mayormente papelería.
Si bien el fuego ya fue sofocado, todavía esperaban las pericias correspondientes y así evaluar pérdidas y la causa. La primera hipótesis señala un cortocircuito, pero ahora debe investigarse en el transcurso del día.
Debido a la hora del siniestro, no había personas presentes en el edificio ubicado sobre calle Libertad, en Villa Nueva.
Uno a uno, los trabajadores que llegaban esta mañana para cumplir sus tareas se encontraron con una cinta en el ingreso y el trabajo de efectivos de Bomberos y Defensa Civil.
Durante este martes, habrá "atención restringida" en el edificio municipal de Guaymallén a raíz de las tareas posteriores al incendio y las pericias técnicas.
"Las dependencias externas no contarán con sistema, por lo que funcionarán con guardias mínimas", aclararon.
"Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos la comprensión", dijeron.