Provocó un incendio en su trabajo tras pedir un "salario digno", se filmó y hoy enfrenta cargos millonarios

El acusado de 29 años, que comparece este lunes ante el tribunal, envió mensajes de texto jactándose de haber causado daños masivos a "los sinvergüenzas" del uno por ciento.

Un trabajador de 29 años, identificado como Chamel Abdulkarim, fue arrestado tras generar un incendio intencionalmente el almacén de la empresa Kimberly-Clark en Ontario, California. El hombre grabó el inicio del fuego y envió mensajes a sus amigos alardeando de los daños causados, que se estiman en unos 500 millones de dólares.

Chamel Abdulkarim trabajaba en un centro de distribución de productos de papel. Según sus propias declaraciones capturadas en video, su frustración surgió por las condiciones económicas de la empresa. El joven reclamó que se les debería haber pagado un salario digno por el esfuerzo realizado y criticó duramente la ausencia de los accionistas en los turnos de trabajo diarios.

Un reclamo salarial transformado en desastre millonario El incendio se inició el pasado 7 de abril cuando Abdulkarim prendió fuego a varios palés cargados de mercancía. Debido a que el lugar pertenecía a Kimberly-Clark, el depósito estaba lleno de productos de papel altamente inflamables que se acumulaban en grandes pilas. Esta situación facilitó que las llamas se propagaran velozmente por la estructura de 185.806 metros cuadrados.

image Lo que diferencia este caso de un siniestro accidental es la conducta del acusado durante el hecho. Abdulkarim no solo provocó el fuego, sino que se grabó a sí mismo cometiendo el delito. En el material audiovisual se lo ve encendiendo los productos mientras justifica sus acciones como una protesta directa contra la desigualdad económica y la falta de retribución por su labor.

Se encontraron mensajes celebratorios por el incendio Además del video, los investigadores encontraron mensajes de texto en su teléfono celular donde se jactaba de la hazaña ante sus conocidos. En las comunicaciones, el trabajador denigró al sector más rico de la sociedad y aseguró haber causado daños por "miles de millones de dólares" a quienes llamó "sinvergüenzas". En realidad, los peritos fijaron las pérdidas materiales en 500 millones de dólares.

image Para combatir el incendio fue necesaria la intervención de 175 bomberos, quienes trabajaron desde la madrugada para intentar salvar parte de las instalaciones. Sin embargo, el fuego consumió casi la totalidad del edificio debido a la naturaleza del material almacenado. El caso sigue bajo investigación.