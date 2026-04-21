Guaymallén recibe equipamiento tecnológico de la DGE para recuperarse del incendio en el edificio municipal

La Municipalidad de Guaymallén apura los trabajos de recuperación , tras el incendio ocurrido el pasado 14 de abril en el edificio comunal . Por esto se firmó un convenio de colaboración con la Dirección General de Escuelas (DGE) para incorporar equipamiento tecnológico de emergencia y en breve se hará lo propio con la Suprema Corte de Justicia.

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El siniestro provocó la destrucción del Data Center municipal , afectando servidores y sistemas críticos para la gestión administrativa y la prestación de servicios .

Frente a esta situación, el Municipio declaró la emergencia administrativa y tecnológica y activó un esquema de contingencia para sostener la operatividad .

Desde la Provincia comenzó a llegar apoyo al municipio, a través del ministro de Educación, Cultura, Infancias y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar .

El funcionario firmó un convenio con el intendente Marcos Calvente para otorgarle en comodato dos servidores y acelerar el restablecimiento de los servicios digitales a los vecinos de Guaymallén .

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada del 14 de abril Gentileza / X @radiomitremza

Se trata de dos servidores de alta performance que serán utilizados de manera provisoria para resguardar información, sostener sistemas prioritarios y facilitar la recuperación de bases de datos municipales, sin afectar la prestación del servicio educativo, informó la comuna.

“Acabamos de firmar un convenio de cooperación para compartir infraestructura tecnológica. Contento de poder colaborar para que la administración de Guaymallén pueda resolver rápidamente este incidente. Todo lo que sea infraestructura pública está a disposición de los municipios”, dijo García Zalazar.

“La DGE cede en comodato al municipio instrumentos que nos permiten salir de la emergencia que generó el incendio del data center. Gracias a esta tecnología, en los próximos días vamos a poder devolverle operatividad a una gran cantidad de procesos vinculados a la administración municipal. Esta colaboración es supervalorada y tiene un impacto muy positivo”, manifestó el intendente.

Desde el Municipio destacaron que los equipos técnicos continúan trabajando de manera intensiva en la restitución progresiva de los sistemas, informando cada avance en la normalización de los servicios digitales.

La Suprema Corte también colaborará

Calvente anunció que la Suprema Corte de Justicia también brindará asesoramiento en la emergencia que atraviesa el municipio.

El intendente señaló que el Poder Judicial cuenta con un desarrollo en sistemas y resguardo de datos “impresionante”, clave para recuperar la operatividad.

“La Corte nos está ayudando y estamos por firmar un acuerdo para utilizar parte de la tecnología y salir de este problema”, aseguró el intendente. El convenio se firmaría en el transcurso de esta semana.