Rescataron a una familia que quedó atrapada en el incendio de su casa: una bebé y tres adultos, heridos

Un incendio ocurrido este jueves por la mañana en una vivienda del barrio Pedro Molina IV, en Guaymallén, dejó como saldo cuatro personas heridas y dos policías afectados durante las tareas de rescate.
El incendio se produjo en una vivienda del barrio Pedro Molina IV, en Guaymallén. Los primeros en asistir a la familia fueron los vecinos, quienes ayudaron a rescatar a los ocupantes. Tres adultos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore y una beba de 2 años al Hospital Notti por quemaduras.
Un incendio ocurrido este jueves por la mañana en una vivienda del barrio Pedro Molina IV, en Guaymallén, dejó como saldo cuatro personas heridas y dos policías afectados durante las tareas de rescate.
El siniestro se registró cerca de las 9.50 en una casa ubicada en la intersección de las calles Mariano Moreno y Venezuela. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un incendio en el inmueble y advirtió que había personas en el interior.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al arribar, los rescatistas constataron que la vivienda estaba envuelta en llamas y comenzaron las tareas de evacuación y asistencia.
Como consecuencia del incendio, cuatro personas resultaron lesionadas. E.A.S., de 36 años, sufrió una intoxicación por monóxido de carbono y fue trasladado en estado estable al Hospital Lagomaggiore. También fue derivada al mismo centro asistencial D.C.T., madre de una niña de 2 años, quien presentó el mismo diagnóstico.
La menor fue trasladada al Hospital Notti con quemaduras en el rostro. Hasta el momento no se informó oficialmente el grado de las lesiones, aunque las autoridades indicaron que se encontraba estable.
Además, una vecina identificada como R.B.F., de 30 años, también debió ser asistida por intoxicación con monóxido de carbono y fue derivada al Hospital Lagomaggiore.
Durante el operativo, dos efectivos policiales que participaron del rescate de los ocupantes de la vivienda resultaron afectados. Ambos fueron trasladados al Hospital Santa Isabel de Hungría por intoxicación por monóxido de carbono, mientras que uno de ellos también presentó una lesión en una rodilla.
Bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a propiedades cercanas. Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.