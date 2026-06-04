Motociclista chocó contra un micro en Guaymallén, salió volando y está grave

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Corrientes y Roque Sáenz Peña. El conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central con politraumatismo grave.

Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central.

Un violento accidente de tránsito alteró la calma de la madrugada mendocina en Guaymallén. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de una moto sufrió heridas de consideración y debió quedar internado.

De acuerdo con los reportes policiales, el hecho se registró a las 00:40 de este jueves en el cruce de las calles Corrientes y Roque Sáenz Peña. Por esa zona del Gran Mendoza circulaba una moto marca Honda, conducida por un hombre identificado por sus iniciales como A.A.C.

Por razones que los peritos de Policía Científica intentan establecer, al llegar a la mencionada intersección, el motociclista se topó con un colectivo del Grupo 200 (Empresa Maipú), el cual era manejado por un chofer cuyas iniciales son C.A.

La reconstrucción preliminar del siniestro indica que la moto Honda transitaba por calle Corrientes con dirección de sur a norte. Al arribar a la esquina, e imprevistamente, terminó impactando de lleno contra el lateral trasero derecho de la unidad del transporte público de pasajeros, que en ese momento cruzaba por Roque Sáenz Peña.

Debido a la violencia de la colisión, el motociclista salió despedido del rodado y golpeó fuertemente contra el asfalto. Minutos después, alertados por los llamados a la línea de emergencias, personal policial y una ambulancia llegaron al lugar para asistir a la víctima.

Tras una primera evaluación del hecho, los profesionales médicos diagnosticaron al conductor del rodado menor con politraumatismo grave. Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central, donde ingresó a la guardia y permanece bajo estricta observación médica. En el lugar del accidente, los efectivos de la Policía Vial de Guaymallén le realizaron el correspondiente test de alcoholemia al chofer del colectivo del Grupo 200. El resultado del dosaje arrojó 0,00 gramos de alcohol en sangre.