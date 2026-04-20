La denunciante de Marcelo D'Agostino ratificó la acusación por abuso sexual y violencia de género

En una extensa declaración, que todavía no finaliza, la denunciante del exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino ha ratificado la acusación por abuso sexual y violencia de género que presentó días atrás.
La denunciante de Marcelo D'Agostino declara en el Polo Judicial frente a la fiscal Valeria Bottini.
En una extensa declaración, que todavía no finaliza, la denunciante del exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino ha ratificado la acusación por abuso sexual y violencia de género que presentó días atrás.
La mujer lleva cinco horas de declaración ante la fiscal Valeria Bottini en el Polo Judicial. En el medio, Elena Quintero, abogada de la denunciante, señaló a los periodistas que su clienta confirmó la denuncia. También criticó el interrogatorio al que está siendo sometida la mujer: "se están metiendo con todo su pasado, pese a mi oposición", afimó.
El 10 de abril, tras la presentación de la denuncia, D'Agostino renunció al cargo que ocupaba en el Gobierno provincial desde 2015.
Ese escrito tiene 40 carillas y acusa al exfuncionario "por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades".
Los hechos denunciados se enmarcan en una relación de pareja que la denunciante -una licenciada en comercialización, docente y periodista- tuvo con el exfuncionario entre 2021 y 2024, "con prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025".
A lo largo de la relación, según la denunciante, hubo "episodios de violencia física, que incluyeron agresiones corporales reiteradas y la producción de lesiones visibles en distintas partes de mi cuerpo". La mujer presentó fotos para probar esas lesiones y dijo que fue sometida a "la imposición de prácticas denigrantes orientadas a someter y humillar".
La mujer también denunció el "abuso de poder institucional" de D'Agostino y lo acusó de "utilizar su posición y sus vínculos con el poder político, judicial y de seguridad para intimidarme, desalentar cualquier intento de denuncia y reforzar su control sobre mí".
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