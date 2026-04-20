La denunciante de Marcelo D'Agostino ratificó la acusación por abuso sexual y violencia de género

En una extensa declaración, que todavía no finaliza, la denunciante del exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino ha ratificado la acusación por abuso sexual y violencia de género que presentó días atrás.

Denuncia contra Marcelo D'Agostino: críticas a la Fiscalía y polémica por un celular y un arma

La mujer lleva cinco horas de declaración ante la fiscal Valeria Bottini en el Polo Judicial. En el medio, Elena Quintero, abogada de la denunciante, señaló a los periodistas que su clienta confirmó la denuncia. También criticó el interrogatorio al que está siendo sometida la mujer: "se están metiendo con todo su pasado, pese a mi oposición", afimó.

El 10 de abril, tras la presentación de la denuncia, D'Agostino renunció al cargo que ocupaba en el Gobierno provincial desde 2015.

Ese escrito tiene 40 carillas y acusa al exfuncionario "por los delitos de abuso sexual con acceso carnal , lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades".

Los hechos denunciados se enmarcan en una relación de pareja que la denunciante -una licenciada en comercialización, docente y periodista- tuvo con el exfuncionario entre 2021 y 2024, "con prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025".

A lo largo de la relación, según la denunciante, hubo "episodios de violencia física, que incluyeron agresiones corporales reiteradas y la producción de lesiones visibles en distintas partes de mi cuerpo". La mujer presentó fotos para probar esas lesiones y dijo que fue sometida a "la imposición de prácticas denigrantes orientadas a someter y humillar".

La mujer también denunció el "abuso de poder institucional" de D'Agostino y lo acusó de "utilizar su posición y sus vínculos con el poder político, judicial y de seguridad para intimidarme, desalentar cualquier intento de denuncia y reforzar su control sobre mí".

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