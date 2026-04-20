20 de abril de 2026 - 13:35

La denunciante de Marcelo D'Agostino ratificó la acusación por abuso sexual y violencia de género

La denunciante de Marcelo D'Agostino declara en el Polo Judicial frente a la fiscal Valeria Bottini.

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo DAgostino, renunció el 10 de abril.

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, renunció el 10 de abril.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El escrito presentado por la defensa del exsubsecretario de Justicia apunta contra el artículo 293, clave en los criterios de prisión preventiva.

Marcelo D'Agostino pidió seguir libre y advirtió sobre una "contradicción" en la ley que él mismo impulsó
La fiscalía extrajo datos del teléfono, pero la querella cuestiona el procedimiento y reclama medidas clave

Denuncia contra Marcelo D'Agostino: críticas a la Fiscalía y polémica por un celular y un arma

La mujer lleva cinco horas de declaración ante la fiscal Valeria Bottini en el Polo Judicial. En el medio, Elena Quintero, abogada de la denunciante, señaló a los periodistas que su clienta confirmó la denuncia. También criticó el interrogatorio al que está siendo sometida la mujer: "se están metiendo con todo su pasado, pese a mi oposición", afimó.

El 10 de abril, tras la presentación de la denuncia, D'Agostino renunció al cargo que ocupaba en el Gobierno provincial desde 2015.

Ese escrito tiene 40 carillas y acusa al exfuncionario "por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades".

Los hechos denunciados se enmarcan en una relación de pareja que la denunciante -una licenciada en comercialización, docente y periodista- tuvo con el exfuncionario entre 2021 y 2024, "con prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025".

A lo largo de la relación, según la denunciante, hubo "episodios de violencia física, que incluyeron agresiones corporales reiteradas y la producción de lesiones visibles en distintas partes de mi cuerpo". La mujer presentó fotos para probar esas lesiones y dijo que fue sometida a "la imposición de prácticas denigrantes orientadas a someter y humillar".

La mujer también denunció el "abuso de poder institucional" de D'Agostino y lo acusó de "utilizar su posición y sus vínculos con el poder político, judicial y de seguridad para intimidarme, desalentar cualquier intento de denuncia y reforzar su control sobre mí".

Noticia en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tensiones en el oficialismo por la ley de Financiamiento Universitario y nueva estrategia en el Congreso

Tensiones en el oficialismo por la ley de Financiamiento Universitario y nueva estrategia en el Congreso

Por Redacción Política
El intendente de la Paz, Fernando Ubieta, defendió la compra de la mercadería.

El Tribunal de Cuentas aplicó más multas al intendente de La Paz

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, junto al canciller Pablo Quirno.

Milei dio un polémico discurso en Israel y fue ovacionado de pie: "Con determinadas culturas no se puede convivir"

Por Redacción Política
Acuerdo de Cornejo con los intendentes: Maipú, Santa Rosa y Guaymallén concentran más kilómetros de rutas o calles transferidas.

Alfredo Cornejo ya traspasó más de 72 kilómetros de "calles urbanas" a los intendentes

Por Jorge Yori