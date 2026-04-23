23 de abril de 2026 - 15:38

Tras el incendio, la Municipalidad de Guaymallén vuelve a operar: qué pasará con tasas y licencias de conducir

En los próximos días se habilitarán los pagos online y se espera que para el 1 de mayo las actividades regresen a la normalidad tras el incendio en la Municipalidad de Guaymallén.

Tras el incendio del data center de la Municipalidad de Guaymallén, las actividades vuelven progresivamente a la normalidad.

Tras el incendio del data center de la Municipalidad de Guaymallén, las actividades vuelven progresivamente a la normalidad.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras el convenio con la Dirección General de Escuelas (DGE), que implicó el préstamo de dos servidores para acelerar la recuperación tecnológica, la conectividad de la Municipalidad de Guaymallén ya fue restablecida al 100% en todas sus dependencias y en los próximos días se habilitarán los pagos online.

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El incendio ocurrido el 14 de abril, y que apunta a una falla eléctrica en el data center, provocó la destrucción del mismo y afectó sistemas informáticos clave para la gestión administrativa. No obstante, desde el municipio confirmaron que a partir de mañana volverá a funcionar el expediente electrónico.

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada
El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada del 14 de abril.

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada del 14 de abril.

En paralelo, algunos servicios comienzan a normalizarse: el turnero para licencias de conducir ya opera con normalidad y en los próximos días se habilitará la ventanilla única para pagos online.

Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es alcanzar el funcionamiento pleno del sistema para el 1 de mayo, en el marco de un proceso de recuperación progresiva.

Las medidas tras el incendio en el data center

A raíz del incendio, el municipio había declarado la emergencia administrativa, tecnológica y operativa, lo que derivó en la suspensión temporal de trámites y pagos vinculados a tasas municipales, como servicios a la propiedad, comercio, obras privadas, cementerio y multas de tránsito.

Como medida transitoria, se dispuso el regreso al sistema de expedientes en formato papel para garantizar la continuidad administrativa, mientras avanzaban las tareas de restitución digital.

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