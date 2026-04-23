Tras el incendio, la Municipalidad de Guaymallén vuelve a operar: qué pasará con tasas y licencias de conducir

Tras el convenio con la Dirección General de Escuelas (DGE) , que implicó el préstamo de dos servidores para acelerar la recuperación tecnológica, la conectividad de la Municipalidad de Guaymallén ya fue restablecida al 100% en todas sus dependencias y en los próximos días se habilitarán los pagos online .

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Guaymallén recibe equipamiento tecnológico de la DGE para recuperarse del incendio en el edificio municipal

El incendio ocurrido el 14 de abril, y que apunta a una falla eléctrica en el data center, provocó la destrucción del mismo y afectó sistemas informáticos clave para la gestión administrativa. No obstante, desde el municipio confirmaron que a partir de mañana volverá a funcionar el expediente electrónico .

En paralelo, algunos servicios comienzan a normalizarse: el turnero para licencias de conducir ya opera con normalidad y en los próximos días se habilitará la ventanilla única para pagos online.

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada del 14 de abril.

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada

Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es alcanzar el funcionamiento pleno del sistema para el 1 de mayo , en el marco de un proceso de recuperación progresiva .

Las medidas tras el incendio en el data center

A raíz del incendio, el municipio había declarado la emergencia administrativa, tecnológica y operativa, lo que derivó en la suspensión temporal de trámites y pagos vinculados a tasas municipales, como servicios a la propiedad, comercio, obras privadas, cementerio y multas de tránsito.

Como medida transitoria, se dispuso el regreso al sistema de expedientes en formato papel para garantizar la continuidad administrativa, mientras avanzaban las tareas de restitución digital.