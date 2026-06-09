Incendio en Puente del Inca destruyó un local de artesanías y causó daños en más comercios

El fuego se propagó esta madrugada entre los puestos ubicados a la vera de la Ruta Nacional 7. No hubo que lamentar heridos.

Un importante incendio se registró durante la madrugada de este martes en la zona de Puente del Inca y afectó a varios locales comerciales ubicados sobre la Ruta Nacional 7, frente al destacamento militar.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro ocurrió cerca de las 0.10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un foco ígneo en un comercio de artesanías. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que las llamas ya se habían propagado a locales linderos.

En el operativo trabajaron efectivos de Bomberos de Cuartel Central, Bomberos Voluntarios, personal policial y miembros de Gendarmería Nacional, quienes realizaron tareas de extinción y enfriamiento para evitar que el fuego continuara avanzando.

Como consecuencia del fuego, un local de artesanías quedó completamente destruido. Además, una cafetería sufrió daños parciales, mientras que otro comercio registró afectaciones menores.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.