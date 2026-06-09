El insólito y grave siniestro sucedió el lunes por la noche, cuando una dotación de brigadistas se dirigía a un incendio en un galpón.

Bomberos iban a apagar un incendio en Tupungato y chocaron a un motociclista en el camino

Lo que comenzó como una emergencia por un importante incendio en un galpón de Tupungato terminó con otro grave e insólito incidente.

Es que un camión de bomberos protagonizó un choque mientras se dirigía al lugar del siniestro y embistió a un motociclista.

El episodio ocurrió durante la noche del lunes, cerca de las 22, en la intersección de avenida Belgrano y calle Lamadrid, en pleno centro de Tupungato.

Según trascendió, los brigadistas se movilizaban para intervenir en un incendio de importantes dimensiones en un galpón cuando, por razones que son materia de investigación, el camión de los bomberos colisionó con una motocicleta en el cruce mencionado.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió heridas de gravedad y debió recibir asistencia médica de urgencia, por lo que fue trasladado por personal de emergencias a un hospital de la zona.

La Oficina de Jurisdicción investiga el hecho.