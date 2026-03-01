Viajaba hacia Mendoza con 90 cápsulas de cocaína en el cuerpo, sufrió convulsiones y quedó detenida

Una mujer que viajaba hacia Mendoza fue detenida en Catamarca luego de desmayarse en pleno traslado. Lo curioso fue el motivo de su descompensación: transportaba 90 cápsulas con cocaína dentro de su cuerpo y debió ser asistida de urgencia tras sufrir convulsiones .

El procedimiento se realizó cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba, proveniente de La Quiaca y con destino final Mendoza, fue controlado por personal de Gendarmería. Durante la inspección, los efectivos advirtieron signos compatibles con el traslado interno de estupefacientes.

Ante la sospecha, la pasajera -una mujer extranjera- fue derivada al Hospital San Juan Bautista de la capital catamarqueña para una evaluación médica. En el trayecto se descompensó y tuvo que ser reanimada por personal de salud.

El operativo fue llevado adelante por integrantes del Escuadrón 67 “Catamarca” sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del km 540, en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán.

La modalidad conocida como “camello” es considerada una de las más riesgosas para la vida humana, ya que implica la ingestión o el ocultamiento de cápsulas con estupefacientes dentro del cuerpo. La ruptura de alguno de estos envoltorios puede provocar intoxicaciones severas, convulsiones e incluso la muerte.

Por lo tanto, requiere inmediata intervención médica. En este caso, la mujer se descompensó durante el traslado y debió ser asistida de urgencia por personal de salud. Tras los estudios correspondientes, se constató la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal y en la cavidad genital.

Como resultado del seguimiento médico, se confirmó la evacuación de 90 cápsulas. La sustancia contenida en los envoltorios era de color blancuzco y, al ser sometida a la prueba de campo Narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 1 kilo 069 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca junto con la Fiscalía Federal de Catamarca, que dispusieron el secuestro del estupefaciente y demás elementos de interés para la causa, así como la detención de la involucrada en carácter de comunicada.