Vivir en el futuro: Mendoza reunió lo mejor de la robótica estudiantil

Mendoza fue sede de uno de los eventos más importantes de la historia de la robótica estudiantil, tanto a nivel nacional como mundial . El viernes y sábado, en el polideportivo Poliguay (Guaymallén), se desarrolló la Probotae Robotic Challenge , instancia nacional de la primera edición del First Tech Challenge con sede en Argentina.

Este torneo mundial de robótica educativa , considerado uno de los más importantes del mundo dentro del rubro, reunió en Mendoza a 12 equipos, con 240 estudiantes y 25 mentores , quienes pusieron a prueba meses de trabajo, imaginación y prueba-error.

El equipo ganador fue Kondor, de la escuela Tomás Alva Edison y Probot School, que no solo ostentará el logro en sí hasta la próxima edición, sino que -además- representará a Argentina en la final internacional que se disputará en abril en Houston (Estados Unidos) .

La apertura de puertas al público de la Probotae Robotic Challenge tuvo lugar en el mismo polideportivo guaymallino, pasadas las 9:30 del viernes y con la presencia de todos los participantes (de Mendoza y Buenos Aires ). Ya media hora antes habían comenzado a llegar al lugar las delegaciones, por lo que en el lugar se vivía un clima de "ciudad del futuro, pero en el presente" desde temprano.

Los 12 equipos estuvieron conformados por estudiantes de nivel secundario, quienes se encargaron de diseñar, construir y programar robots para superar retos temáticos dentro del "campo de juego" . Las competencias se disputaron en alianzas de dos equipos contra dos, formato que combinó competencia y cooperación.

Además, en esta edición el objetivo de los robots creados por los adolescentes de entre 12 y 17 años fue lanzar pelotas verdes y violetas siguiendo un patrón determinado dentro del campo de juego (las misiones cambian en cada edición, pero siempre apuntan a resolver un desafío con obstáculos). La propuesta fue impulsada por la Fundación Tomás Alva Edison (TAE).

Robótica estudiantil de Mendoza Daniel Caballero / Los Andes

Durante la inauguración del evento -pasado el mediodía del viernes- estuvieron presentes el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, la subsecretaria de Empleo y Capacitación Emilce Vega Espinoza, la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud. Además, también participó el director del Grupo Andesmar y presidente de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni.

"Llegó el gran momento de compartir, de disfrutar y, como digo siempre, nunca se gana, nunca se pierde, siempre siempre se aprende. Así que, chicos, todo lo que hemos aprendido nos lo vamos a llevar puesto y seguro que tenemos muchos encuentros más a lo largo del año para poder poner en marcha todo lo que hemos trabajado en este momento. Le deseo a todos los equipos mucha mucha suerte", resaltó Bertancud en la apertura.

A su turno, el ministro Vargas Arizu dio la bienvenida a los participantes y protagonistas del primer desafío de la tecnología. "Algo que ustedes manejan muchísimo mejor que nosotros, la gente más grande. En nombre del gobernador Alfredo Cornejo, los saludo, los felicito y desde el Gobierno buscamos movilizar a Mendoza para que sea la más importante en tecnología robótica", resumió el ministro.

Quien también resaltó el protagonismo de Mendoza en el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías fue el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien definió al departamento y a la provincia como "la Meca de la Robótica".

"Esto que está ocurriendo acá, en nuestra tierra, en nuestro barrio y con nuestras escuelas, es histórico y llegó para quedarse. Vamos a seguir apoyando esta iniciativa".

Un fin de semana a pura acción mecanizada

Antes de la inauguración, entre las 10 y las 13, había sido el momento de la inspección de robots, así como también de partidos de práctica. Motores, piezas estructurales, electrónica y controladores formaron parte del universo con el que trabajaron los chicos, siempre bajo estándares internacionales que garantizaron igualdad de condiciones y una competencia limpia.

Y aunque todos los participantes partieron del mismo kit base, el reglamento permitió mejoras mediante impresión 3D o corte láser. Y es esa combinación entre reglas claras y libertad creativa lo que transformó el proceso en un verdadero laboratorio de aprendizaje que trascendió el viernes y sábado y se extendió -y extiende- a todo el proceso.

Entre las 15 y las 17 -siempre del viernes- fue el momento de los partidos de clasificación, ya como parte de la instancia oficial de competencia. Mientras que a las 17:30 -minutos más, minutos menos- cerró la primera jornada de la Probotae Robotic Challenge.

El sábado la acción también comenzó a primera hora. A las 9 los equipos comenzaron a llegar al polideportivo, mientras que a las 9:30 se abrieron las puertas del Poliguay. La última jornada de la primera instancia de esta especie de "Mundial de Robótica" estaba en marcha. ¡Y prometía mucho!

Entre las 10:30 y las 13 se "jugaron" los partidos de clasificación -mismo esquema de la tarde del viernes-, mientras que a las 13 fue el break para almorzar.

Para la tarde había quedado reservado el momento de mayor acción: la selección de alianzas y las rondas de eliminación, entre las 15 y las 16:45. Finalmente, a las 17 se celebró la ceremonia de premiación.

Robótica estudiantil de Mendoza Daniel Caballero / Los Andes

"La robótica y la tecnología aplicada a la educación ya no son una opción complementaria, son una necesidad estructural si queremos que nuestros chicos estén preparados; no para el mundo que viene, sino para para el mundo de hoy, nuestro mundo. La alfabetización digital temprana, el pensamiento lógico, el trabajo en equipo y la resolución de problemas son habilidades centrales que tenemos que impulsar como habilidades blandas para para nuestros chicos", destacó el presidente del Instituto de Tecnología Corrientes, Eduardo Burgos, quien participó del evento también a Los Andes.

"Cuando se generan estos espacios, se acelera el proceso de transformación cultural y la tecnología deja ser consumo para ser creación. Y ese es uno de los objetivos más importantes, y otro crear ecosistemas tecnológicos donde todos los protagonistas de la economía del conocimiento puedan trabajar de forma más comunada bajo un objetivo común", resumió.

Además, agradeció a Graciela Bertancud, a quien definió como una "referente indiscutida en lo que es educación, tecnología e innovación a nivel nacional e internacional". También hizo extensivo el agradecimiento a Emilce Vega Espinoza, presidenta del Polo Tecnológico de Mendoza y resaltó el intercambio de proyectos y propuestas.

Aprender haciendo, y todos ganan

Más allá de la consagración de un equipo ganador -y que representará a Argentina en la First Tech Challenge de Houston-, y aunque parezca una frase hecha y trillada, lo cierto es que se trata de esas actividades en las que "todos ganan".

Porque este certamen fue una puesta en práctica de lo que los chicos han aprendido durante todo el año, cosas como trabajo en equipo, comunicación, planificación y capacidad para resolver problemas en tiempo real.

Durante los meses previos a la Probotae Robotic Challenge, los entrenamientos se fueron realizando en escuelas, talleres, laboratorios y espacios EducarLab. Junto a docentes y mentores -quienes no intervinieron de forma directa en la construcción de los robots-, los chicos avanzaron y se prepararon en la preparación de sus robots.

Robótica estudiantil de Mendoza Daniel Caballero / Los Andes

Mendoza en el mapa del futuro

La llegada de la instancia eliminatoria nacional de la First Tech Challenge a Mendoza se convirtió en una gran noticia. Porque, en definitiva, representa la consolidación de un ecosistema educativo que apuesta por la tecnología como motor de desarrollo y posiciona a la provincia en el radar de iniciativas vinculadas a la innovación.

Además, abre una ventana de oportunidades para que estudiantes mendocinos vivan una experiencia de alcance global, conectándose con una comunidad mundial que impulsa soluciones tecnológicas a problemáticas reales.

Los 12 equipos argentinos que participaron por el pasaje al mundial de robótica

La instancia nacional reunió en Mendoza a 12 equipos provenientes de Mendoza y Buenos Aires: