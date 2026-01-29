Mendoza será sede del First Tech Challenge, el torneo de robótica realizado por primera vez en el país

Por primera vez en nuestro país, se llevará a cabo el First Tech Challenge , el torneo de robótica educativa más importante del mundo. El evento tendrá como sede Mendoza los días 27 y 28 de febrero en el Polideportivo Poliguay, Guaymallén.

El equipo que ganador representará al país en la final internacional, programada para abril de este año, que se disputará en Houston, Estados Unidos.

Los participantes tuvieron su primera instancia de preparación con la entrega de los kits para los 12 equipos. Este equipamiento, fundamental para el armado de los prototipos , fue donado por la empresa YPF. En total, la competencia involucra a 240 estudiantes y 25 mentores .

En el acto, encabezado por la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud; estuvieron presentes el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar ; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente ; la subsecretaria de Empleo y Capacitación Emilce Vega Espinoza y el secretario académico de la UNCuyo Julio Leónidas Aguirre . También participó el presidente de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni .

“La realización de la First Tech Challenge en Mendoza es posible gracias al trabajo mancomunado entre el Estado, la Fundación Tomás Alva Edison y el sector privado, demostrando que cuando los distintos actores se unen con un objetivo común, los proyectos crecen y generan impacto real. El compromiso de los organismos públicos, el aporte de las empresas y la visión educativa de la Fundación confluyen en una iniciativa que apuesta por el talento joven, la innovación y la educación como motores de desarrollo , fortaleciendo un ecosistema que cree en el futuro y en las oportunidades que nacen del trabajo colectivo” , afirmó Graciela Bertancud.

Los equipos deberán crear un robot

Los kits entregados contienen los componentes base con los que los equipos trabajan durante toda la temporada: piezas estructurales, motores, controladores, electrónica y distintos elementos de armado.

Con este material, los estudiantes diseñan, construyen y programan un robot capaz de resolver los desafíos propuestos por la competencia. Los kits provienen de proveedores oficiales de FIRST Tech Challenge y cumplen con los estándares internacionales del programa.

Todos los equipos parten del mismo kit base, los participantes pueden mejorar sus robots incorporando piezas fabricadas mediante impresión 3D o corte láser en MDF, fomentando el prototipado rápido. El sistema de construcción, control y programación es el mismo que se utiliza en competencias de todo el mundo, incluido el FIRST Championship, lo que garantiza igualdad de condiciones y una experiencia educativa homologada a nivel internacional.

equipos tech challenge

Durante la preparación, los equipos utilizan los kits para aprender conceptos de robótica, programación y mecánica; diseñar y mejorar su robot a través de prueba y error; y prepararse para competir en eventos oficiales de FIRST Tech Challenge.

El trabajo no es solo técnico. A lo largo del proceso también desarrollan habilidades clave como el trabajo en equipo, la comunicación, la planificación y la resolución de problemas.

Los entrenamientos y desarrollos se realizan principalmente en las instituciones educativas que representan a cada equipo, como escuelas, talleres, laboratorios o espacios EducarLab, impulsados por la Dirección General de Escuelas. Todo este proceso se lleva adelante bajo la supervisión de docentes y mentores que acompañan el aprendizaje sin intervenir directamente en la construcción del robot.

Modalidad de la competencia

Cada temporada, la First Tech Challenge presenta un desafío internacional nuevo, que se anuncia oficialmente en septiembre. Todos los equipos del mundo reciben el mismo reto y deben diseñar su robot para cumplir distintas misiones dentro del campo de juego, sumando puntos durante los partidos.

Las competencias se disputan en alianzas formadas por dos equipos contra dos equipos. En esta temporada, el objetivo es lanzar pelotas verdes y violetas siguiendo un patrón específico, en el sector correspondiente a cada alianza.

Los equipos

Equipo: "KONDOR" – Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén, Mendoza

– Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén, Mendoza Equipo: "SHADOWFOX" – Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén, Mendoza

– Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén, Mendoza Equipo: "ABELARDOBOT" – Escuela Abelardo Vázquez / Guaymallén, Mendoza

– Escuela Abelardo Vázquez / Guaymallén, Mendoza Equipo: "Malbec Robotics" – Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén, Mendoza

– Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén, Mendoza Equipo: "CUYOBOT" – Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén, Mendoza

– Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén, Mendoza Equipo: "Team Dynamita" – Escuela Ing. Gabriel Del Mazo / Godoy Cruz, Mendoza

– Escuela Ing. Gabriel Del Mazo / Godoy Cruz, Mendoza Equipo: "LEFITAS" – Escuela Ing. Pablo Nogués / Ciudad, Mendoza

– Escuela Ing. Pablo Nogués / Ciudad, Mendoza Equipo: "Lyons Robotics" – Escuela de Comercio Martín Zapata / Ciudad, Mendoza

– Escuela de Comercio Martín Zapata / Ciudad, Mendoza Equipo: "Argent bot" – Colegio Pablo Enrique Besson / Ciudad, Mendoza

– Colegio Pablo Enrique Besson / Ciudad, Mendoza Equipo: "MERINITOS" – Escuela Reynaldo Merín / San Rafael, Mendoza

– Escuela Reynaldo Merín / San Rafael, Mendoza Equipo: "CDC.zip" – Escuela Instituto del Carmen / San Rafael, Mendoza

– Escuela Instituto del Carmen / San Rafael, Mendoza Equipo: "RBK7FTC" – Escuela de robótica Robokids Argentina / CABA, Buenos Aires

Más allá de competir, el objetivo principal es aprender, innovar y aplicar ciencia y tecnología de manera práctica, en un entorno educativo, colaborativo y motivador.

La First Tech Challenge es una de las competencias internacionales de robótica educativa más importantes del mundo. Está destinada a equipos conformados por estudiantes de nivel secundario, que diseñan, construyen y programan robots para enfrentar desafíos vinculados al cuidado del medio ambiente y a problemáticas del mundo real.