15 de marzo de 2026 - 21:54

Pronóstico en Mendoza: lunes con descenso de la temperatura ante la amenaza del viento Zonda

Con un temperatura por debajo de los 30°C en los próximos días.

Descenso de la temperatura para este lunes en Mendoza.

Descenso de la temperatura para este lunes en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A poco de terminar el verano, los mendocinos ya comienzan a transitar jornadas más agradables, aunque algunos días la lluvia fue la protagonista de las calles del Centro y el granizo de las rutas de la provincia. En ese marco, la semana arranca el anuncio de varios fenómenos meteorológicos.

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Para este lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó: "Parcialmente nublado con tormentas en la madrugada en el sur provincial y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur". Además advirtió: "Zonda en Malargüe". La temperatura mínima rondará los 16°C y la máxima los 26°C.

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El martes se prevé un cielo "parcialmente nublado con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura". Además, se espera que mejoren las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. La mínima se ubicaría en los 15°C y la máxima en los 23°C.

El miércoles todo mejoraría con el "ascenso de la temperatura", ya que anticiparon "tiempo bueno". Esa jornada la máxima llegaría a los 26°C. Sin embargo, la tormenta y la inestabilidad podrían aparecer el jueves.

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