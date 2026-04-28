Maker Day Mendoza: más de 1.900 estudiantes participaron de una jornada de innovación, tecnología y empleo

Más de 1.900 estudiantes mendocinos participaron de una nueva edición del Maker Day , una jornada centrada en innovación, tecnología y cultura maker que se consolida como uno de los principales espacios de formación y vinculación para jóvenes en la provincia.

Maker Day 2026: una jornada para acercar a los jóvenes al futuro del trabajo

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El encuentro, realizado en el Auditorio Ángel Bustelo, fue impulsado por el Ministerio de Producción junto a Nómade Maker y con el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas (DGE). La propuesta combinó charlas, desafíos y experiencias inmersivas con el objetivo de acercar a los estudiantes a las nuevas economías del conocimiento y a las demandas del mercado laboral.

Más de 1.900 estudiantes de toda la provincia participaron de la segunda edición del Maker Day

El evento estuvo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , junto a autoridades provinciales, referentes del sector tecnológico y educativo. Durante la apertura, se destacó el talento joven y la importancia de generar espacios que potencien sus capacidades.

La subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza , remarcó el crecimiento de la iniciativa: “Hoy nos encontramos con más de mil novecientos jóvenes disfrutando esta segunda edición, una edición que viene mejorada y recargada, con grandes speakers y desafíos durante toda la jornada”.

Según explicó, el objetivo central es acompañar a los estudiantes no solo en su presente educativo, sino también en su proyección laboral. “Buscamos que no solo aprendan, sino que se vinculen, generen contactos y puedan construir oportunidades a futuro”, señaló.

Maker Day 3

Aprender haciendo: el eje del Maker Day

El Maker Day se apoya en el concepto de “aprender haciendo”, con actividades prácticas, desafíos colaborativos y espacios de intercambio que promueven habilidades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática (STEAM).

Durante la jornada, los estudiantes participaron de charlas a cargo de referentes del ecosistema tecnológico y emprendedor. Entre ellos, Mauricio Salvatierra, quien abordó el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la salud, y Marcos Bruno, que compartió su experiencia en proyectos vinculados a tecnología y exploración espacial.

Además, se realizaron paneles temáticos sobre videojuegos y emprendedurismo, donde jóvenes desarrolladores contaron cómo iniciaron sus proyectos y qué herramientas utilizaron para crecer. “Muchas veces los recursos económicos no son lo determinante, sino la red de contactos, el acceso a la tecnología y la capacidad de vincularse”, destacó Vega Espinoza.

Maker Day

El impacto de la tecnología en la economía y el empleo

En el marco del evento, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, puso el foco en los cambios estructurales que atraviesan la economía argentina y el mundo del trabajo, impulsados por la tecnología.

“Estamos frente a un cambio de modelo en Argentina, en un contexto global marcado por la inteligencia artificial y nuevas formas de consumo. Así como cambian los hábitos de las personas, también cambian las empresas, los negocios y los comercios”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la transformación tecnológica obliga a repensar el rol del Estado y del sector productivo, en un escenario donde la desregulación, la reforma impositiva y la adaptación de las empresas son claves para el crecimiento.

En ese sentido, destacó que sectores como la energía, la minería y la economía del conocimiento aparecen como motores de desarrollo, en un contexto donde Mendoza busca posicionarse con una matriz productiva diversificada y competitiva.

Una apuesta a las nuevas economías del conocimiento

Desde el Gobierno provincial señalaron que el Maker Day forma parte de una estrategia más amplia orientada a vincular a los jóvenes con las nuevas economías y preparar perfiles acordes a las demandas actuales.

La alta convocatoria refleja el interés de los estudiantes por estos espacios, en un contexto donde las profesiones evolucionan rápidamente y las habilidades tecnológicas se vuelven cada vez más relevantes.

Con una propuesta dinámica y participativa, el Maker Day se consolida como una herramienta para acercar a los jóvenes al mundo del trabajo, fomentar vocaciones tecnológicas y fortalecer el vínculo entre educación y producción en Mendoza.

Estuvieron presentes en la inauguración el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la senadora nacional Mariana Juri; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, y la fundadora y directora de Nómade Maker, Yenién Evangelista.

Durante la apertura, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la participación de los jóvenes mendocinos y dio inicio a la actividad: “Hay mucho talento aquí, y queremos que salga a la vista de todo Mendoza. Así que buena jornada”.