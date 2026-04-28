28 de abril de 2026 - 16:46

Maker Day Mendoza: más de 1.900 estudiantes participaron de una jornada de innovación, tecnología y empleo

Con foco en habilidades STEAM, inteligencia artificial y empleo, la iniciativa del Ministerio de Producción busca vincular educación y mundo laboral.

Más de 1.900 estudiantes de toda Mendoza participaron del Maker Day 2026: una jornada de innovación, tecnología y empleo.

Más de 1.900 estudiantes de toda Mendoza participaron del Maker Day 2026: una jornada de innovación, tecnología y empleo.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Más de 1.900 estudiantes mendocinos participaron de una nueva edición del Maker Day, una jornada centrada en innovación, tecnología y cultura maker que se consolida como uno de los principales espacios de formación y vinculación para jóvenes en la provincia.

Leé además

Alejo Palavecino y Lucía Domínguez, ambos con 22 años y estudiantes de 4to año de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), crearon FoxMind, un proyecto que acaba de obtener el primer puesto en el prestigioso Concurso ILAN a la Innovación Universitaria – UTN Demo Day.

Estudiantes de la UTN crearon una plataforma con IA para hacer clases inclusivas: fueron premiados
La jornada, pensada para acercar a los jóvenes al futuro del trabajo, se realizará el próximo 28 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo. 

Maker Day 2026: una jornada para acercar a los jóvenes al futuro del trabajo

El encuentro, realizado en el Auditorio Ángel Bustelo, fue impulsado por el Ministerio de Producción junto a Nómade Maker y con el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas (DGE). La propuesta combinó charlas, desafíos y experiencias inmersivas con el objetivo de acercar a los estudiantes a las nuevas economías del conocimiento y a las demandas del mercado laboral.

Maker Day 4.
M&aacute;s de 1.900 estudiantes de toda la provincia participaron de la segunda edici&oacute;n del Maker Day

Más de 1.900 estudiantes de toda la provincia participaron de la segunda edición del Maker Day

Una jornada que conecta educación, tecnología y futuro laboral

El evento estuvo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, junto a autoridades provinciales, referentes del sector tecnológico y educativo. Durante la apertura, se destacó el talento joven y la importancia de generar espacios que potencien sus capacidades.

La subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, remarcó el crecimiento de la iniciativa: “Hoy nos encontramos con más de mil novecientos jóvenes disfrutando esta segunda edición, una edición que viene mejorada y recargada, con grandes speakers y desafíos durante toda la jornada”.

Según explicó, el objetivo central es acompañar a los estudiantes no solo en su presente educativo, sino también en su proyección laboral. “Buscamos que no solo aprendan, sino que se vinculen, generen contactos y puedan construir oportunidades a futuro”, señaló.

Maker Day 3

Aprender haciendo: el eje del Maker Day

El Maker Day se apoya en el concepto de “aprender haciendo”, con actividades prácticas, desafíos colaborativos y espacios de intercambio que promueven habilidades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática (STEAM).

Durante la jornada, los estudiantes participaron de charlas a cargo de referentes del ecosistema tecnológico y emprendedor. Entre ellos, Mauricio Salvatierra, quien abordó el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la salud, y Marcos Bruno, que compartió su experiencia en proyectos vinculados a tecnología y exploración espacial.

Además, se realizaron paneles temáticos sobre videojuegos y emprendedurismo, donde jóvenes desarrolladores contaron cómo iniciaron sus proyectos y qué herramientas utilizaron para crecer. “Muchas veces los recursos económicos no son lo determinante, sino la red de contactos, el acceso a la tecnología y la capacidad de vincularse”, destacó Vega Espinoza.

Maker Day

El impacto de la tecnología en la economía y el empleo

En el marco del evento, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, puso el foco en los cambios estructurales que atraviesan la economía argentina y el mundo del trabajo, impulsados por la tecnología.

“Estamos frente a un cambio de modelo en Argentina, en un contexto global marcado por la inteligencia artificial y nuevas formas de consumo. Así como cambian los hábitos de las personas, también cambian las empresas, los negocios y los comercios”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la transformación tecnológica obliga a repensar el rol del Estado y del sector productivo, en un escenario donde la desregulación, la reforma impositiva y la adaptación de las empresas son claves para el crecimiento.

En ese sentido, destacó que sectores como la energía, la minería y la economía del conocimiento aparecen como motores de desarrollo, en un contexto donde Mendoza busca posicionarse con una matriz productiva diversificada y competitiva.

Una apuesta a las nuevas economías del conocimiento

Desde el Gobierno provincial señalaron que el Maker Day forma parte de una estrategia más amplia orientada a vincular a los jóvenes con las nuevas economías y preparar perfiles acordes a las demandas actuales.

La alta convocatoria refleja el interés de los estudiantes por estos espacios, en un contexto donde las profesiones evolucionan rápidamente y las habilidades tecnológicas se vuelven cada vez más relevantes.

Con una propuesta dinámica y participativa, el Maker Day se consolida como una herramienta para acercar a los jóvenes al mundo del trabajo, fomentar vocaciones tecnológicas y fortalecer el vínculo entre educación y producción en Mendoza.

Estuvieron presentes en la inauguración el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la senadora nacional Mariana Juri; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, y la fundadora y directora de Nómade Maker, Yenién Evangelista.

Durante la apertura, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la participación de los jóvenes mendocinos y dio inicio a la actividad: “Hay mucho talento aquí, y queremos que salga a la vista de todo Mendoza. Así que buena jornada”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Servicio penitenciario: la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la apertura de nuevos centros de formación en tres complejos de Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La DGE abrirá centros de formación en complejos penitenciarios de Mendoza

estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

En Mendoza, casi 30% del valor de una cuota de un crédito corresponde a carga impositiva

Casi 30% del valor de la cuota de un crédito en Mendoza son impuestos

Por Sandra Conte
economia familiar: en que ahorrar o invertir en tiempos con inflacion baja y dolar calmado

Economía familiar: en qué ahorrar o invertir en tiempos con inflación baja y dólar calmado

Por Diana Chiani