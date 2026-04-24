24 de abril de 2026 - 13:38

Lanzan en Mendoza un programa innovador para crear videojuegos con IA

La productora mendocina El Zorro Azul lanzó la capacitación “Modelado 3D + IA + Entornos Inmersivos”, una propuesta innovadora que integra inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos y que fue presentada con una charla abierta al público. La iniciativa cuenta con el respaldo del Mendoza Game Hub, del que también forman parte Scubalight Studios, Xowen Studio y Boby Studios.

El Zorro Azul impulsa formación en IA y modelado 3D para videojuegos

El Zorro Azul impulsa formación en IA y modelado 3D para videojuegos

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

La productora mendocina El Zorro Azul lanzó la capacitación “Modelado 3D + IA + Entornos Inmersivos”, una propuesta innovadora que integra inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos y que fue presentada con una charla abierta al público. La iniciativa cuenta con el respaldo del Mendoza Game Hub, del que también forman parte Scubalight Studios, Xowen Studio y Boby Studios.

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El programa es impulsado mediante una articulación público-privada con financiamiento del Ministerio de Producción de Mendoza, a través del programa Pre Enlace, orientado a la formación de recursos humanos. En la apertura participaron la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, y el coordinador de Mejora de la Empleabilidad, Facundo Pajot, quienes destacaron el valor de estas herramientas para mejorar la inserción laboral, especialmente en el caso de las mujeres.

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La capacitación es considerada una iniciativa inédita en América Latina, ya que aborda el desarrollo de videojuegos incorporando inteligencia artificial en todas las etapas del proceso creativo. Desde la empresa señalaron que esta transformación tecnológica ya redefine los estándares de la industria y que quienes no adopten estas herramientas podrían quedar fuera del mercado global.

El programa busca formar profesionales en el uso de motores de videojuegos, herramientas de IA generativa y desarrollo de experiencias en realidad virtual, con foco en la eficiencia productiva y la creación de propiedad intelectual propia. El aprendizaje se validará mediante el desarrollo del videojuego “Saudade”, permitiendo aplicar los conocimientos en un proyecto real.

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En un contexto global donde la inteligencia artificial transforma las industrias creativas y reduce costos de producción, aunque también genera pérdida de empleos, la iniciativa apunta a posicionar a Mendoza dentro del mapa tecnológico y creativo, fomentando el desarrollo local y la competitividad internacional.

El contenido completo de ambas charlas puede verse aquí: https://elzorroazul.studio/charla-abierta-IA

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